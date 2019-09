Ieguvumi veselībai, atmetot smēķēšanu, un ieteikumi netikuma uzveikšanai

Visiem zināms, ka smēķēšana veselībai nebūt nenāk par labu – tabakas produktu lietošana var izraisīt plaušu, elpceļu, kakla un rīkles vēzi. Tāpat tā ir atkarība, no kuras nav iespējams atbrīvoties vienas dienas laikā. Tam ir nepieciešams liels gribasspēks. Par to, kā uzlabojas veselība pēc smēķēšanas atmešanas un kā to atmest, skaidro narkoloģe Maija Jēkabsone, psihoterapeite Aija Lukstraupe un sabiedrības veselības speciāliste Aija Bukova-Žideļūna.

Ik gadu tiek publicēti arvien jauni pētījumi, kas pierāda, ka smēķēšana veicina saslimšanu ar elpošanas ceļu infekcijām, t.sk. tuberkulozi, kā arī ar diabētu un reimatoīdo artrītu. Atmetot smēķēšanu, jau pēc divām nedēļām stabilizējas asinsspiediens, uzlabojas plaušu darbība, un jūtami palielinās fiziskā izturība. Lai tavs ceļš pretim smēķēšanas atmešanai būtu vieglāks, speciālistes ir sagatavojušas vērtīgus ieteikumus, kā pateikt cigaretēm "nē", un uzskaitījušas atmešanas pozitīvos ieguvumus.

Tabakas dūmi satur vairāk nekā 4000 ķīmisko vielu, un var teikt, ka smēķēšana plaušās iedarbina ķimikāliju ražotni. Viena no vielām, kas rodas tabakas degšanas procesā, ir acetons, - to pazīstam kā nagu lakas sastāvdaļu, bet, nonākot organismā, tas var izraisīt nieru un aknu bojājumus. Dūmos atrodams arī benzopirēns, kas ir viena no spēcīgākajām vēzi izraisošajām vielām, bet toluols ir ļoti indīga viela, ko izmanto krāsas šķīdināšanā, tas izraisa bezspēku un apetītes zudumu. Pat neliels tabakas dūmu daudzums var tūlītēji iedarboties uz asins recēšanu un trombu veidošanos. Ir pierādīts, ka puse ilgstošo smēķētāju mirst tabakas izraisīto slimību dēļ.

Kā uzlabojas veselība pēc smēķēšanas atmešanas

Divas dienas pēc pēdējās cigaretes izsmēķēšanas ķermenis ir gandrīz atbrīvojies no nikotīna, sāk atjaunoties nervu savienojumi, attiecīgi uzlabosies smēķēšanas dēļ samazinātā smaržas un garšas izjūta. Organismā mazinās toksiskās vielas, elpot kļūs vieglāk, arī saaukstēšanās tevi piemeklēs retāk.

Pēc dažiem mēnešiem plaušu darbība būs labāka, ādas krāsa uzlabosies, un tevi vairs nemocīs smēķētāju dobjais klepus. Tāpat tavas drēbes vairs nebūs piesūkušās ar nepatīkamu aromātu, zobi un pirksti nebūs dzelteni. Gada laikā tu cigaretēs iztērē 600-1200 eiro, par ietaupīto naudu varēsi aizbraukt skaistā ceļojumā.

Ja plāno bērniņu, tad noteikti atsakies no smēķēšanas! Pētījumi apstiprina, ka nikotīna uzņemšana grūtniecības laikā var radīt bērna garīgās un fiziskās attīstības traucējumus, kā arī palielina spontāno abortu risku un priekšlaicīgas dzemdības.

Kā atvadīties no smēķēšanas uz visiem laikiem

Jāņem vērā, ka ilgstošajiem smēķētājiem vajag nevis samazināt, bet pilnībā atmest smēķēšanu! Pirmajās dienās bez ierastās nikotīna devas tu vari saskarties ar krasu garastāvokļa maiņu, kļūt viegli aizkaitināms un nomākts, tādēļ informē tuvākos cilvēkus, ka esi atmetis smēķēšanu. Apkārtējo atbalsts ir daudz nozīmīgāks, nekā tev šķiet.

Veic ģenerāltīrīšanu mājās un darbavietā – izmet visas šķiltavas un iesāktās cigarešu paciņas, pārbaudi arī jaku kabatas un somas. Tāpat nevajadzētu uzturēties vietās, kur smēķē. Nekautrējies konsultēties ar savu ģimenes ārstu, narkologu vai psihologu. Ja esi apņēmusies neatgriezties pie cigarešu kūpināšanas, Veselīmas Ministrija aicina izmantot valsts apmaksāto narkoloģisko palīdzību, vairāk informācijas atradīsi šeit. Katru dienu (izņemot svētku dienas) darbojas arī konsultatīvais tālrunis, un pieredzējuši speciālisti var sniegt palīdzību – 67037333.

Raksts tapis informatīvās kampaņas "Spēks pateikt NĒ!" ietvaros, kas savukārt tiek īstenota ESF 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros. Aktuālā informācija par kampaņu: www.ESparveselibu.lv.