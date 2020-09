Iepazīsti sava ķermeņa taukus – kāpēc tie ir nepieciešami un kā ietekmē veselību

Neapšaubāmi, taukiem ir ne sevišķi laba reputācija, un, lai arī liekais svars un aptaukošanās ir nopietna problēma, kas palielina noteiktu slimību risku, tauki nerūpējas tikai par liekajiem kilogramiem. Patiesībā ir vairāki tauku veidi, kur katram ir sava loma, kā arī tie mums ir patiešām noderīgi un nepieciešami.

Lai tu taukus iepazītu tuvāk un saprastu, kāpēc bez tiem nevaram dzīvot, turpinājumā piedāvājam iepazīties ar sešiem faktiem par taukiem, to nozīmi un ietekmi uz veselību.

Taukiem ir vairākas vērtīgas lomas

Lai arī cilvēki mēdz demonizēt taukums, tie sniedz vairākus veselībai svarīgus ieguvumus. Piemēram, tie mīkstina un aizsargā tavai dzīvībai svarīgus orgānus, tostarp nieres, un palīdz uzturēt siltumu, skaidrots portālā ''The Healthy''. Tāpat tauki neļauj mums badoties, jo darbojas kā enerģijas rezerves. ''Patiesi žēl, ka mums ir tik liela antipātija pret taukiem, neskatoties uz to, ka tie ir normāla un svarīga ķermeņa daļa,'' skaidro Skots Kahans, MD, Vašingtonas Nacionālā svara un labsajūtas centra direktors.

Visi tauku veidi nav vienādi

Visplašākais tauku veids ir baltie tauki, stāsta Dr. Kahans. Tie ir tauki, kurus sajūtam, iekniebjot ''mīlas rokturīšos''. ''To galvenā funkcija ir enerģijas uzkrāšana vēlākai izmantošanai, '' skaidro ārsts. ''Ja tu ievēro diētu vai kāda iemesla dēļ tev nav piekļuve pārtikai, tavs ķermenis no balto taukaudu šūnām ņems uzkrāto enerģiju, lai organismu pabarotu.'' Savukārt nobrūninājušies baltie tauki, saukti par smilškrāsas taukiem, darbojas pretēji tiem, no kā cēlušies, – tie tūlītēji palīdz sadedzināt kalorijas.

Tauku šūnām ir vairākas ''nodarbošanās''

Papildus enerģijas uzkrāšanai baltās tauku šūnas ražo noteiktus hormonus, piemēram, leptīnu un adiponektīnu, stāsta Dr. Kahans. Adiponektīns uzlabo ķermeņa jutīgumu pret insulīnu, kas aizsargā pret 2. tipa cukura diabētu. Savukārt leptīns ir hormons, kas norauj stopkrānu brīdī, kad organisms ir pilnvērtīgi paēdis, tādējādi palīdzot uzturēt normālu svaru, jo mēs nepārēdamies.

Foto: Shutterstock

Brūnie tauki ir citādāki

Brūnie tauki ir taukaudi, kas galvenokārt atrodas kakla rajonā. ''Atšķirībā no baltajiem taukiem tā vietā, lai uzglabātu enerģiju, brūnie taukaudi enerģiju sadedzina, tādējādi radot siltumu,'' skaidro Dr. Kahans. Brūnie tauki palīdz zīdaiņiem regulēt ķermeņa temperatūru – cilvēkam novecojot ir tendence šos taukaudus zaudēt, līdz ar to pieaugušajiem tie ir salīdzinoši nelielā daudzumā. ''Ja brūno taukaudu mums būtu vairāk, ik dienu mēs spētu sadedzināt daudz vairāk enerģijas, kas varētu palīdzēt regulēt ķermeņa svaru,'' piebilst ārsts.

Atrašanās vietai ir liela nozīme

Runājot par ķermeņa taukiem, vislielākā loma ir to atrašanās vietai, uzsver Dr. Kahans. Un, tiesa, vēdera tauki nav labākā lokācija papildu svaram. ''Taukus, kas uzkrājas viscerāli jeb ap iekšējiem orgāniem, piemēram, aknām un zarnām, nepieciešams uzmanīt īpaši, jo tie ir metaboliski aktīvi un izdala iekaisumus veicinošas ķīmiskas vielas un citas molekulas, kas var palielināt sirds un aknu slimību, cukura diabēta un citu veselības traucējumu risku.'' Savukārt tauki, kas uzglabājas rokās, kājās vai gurnos, mēdz būt visai neaktīvi, piebilst Dr. Kahans. ''Tie uzkrāj enerģiju, bet parasti veselībai nenodara lielu kaitējumu.''

Ķermeņa taukiem ir saistība ar depresiju

Ja tu ikdienā ''nēsā līdzi'' aptuveni desmit kilogramus lieko ķermeņa tauku, visticamāk, tu vari sastapties ar depresiju, un jo lielāks lieko ķermeņa tauku svars, jo lielāks depresijas risks. Šis ir galvenais Orhūsas Universitātes un Orhūsas Universitātes slimnīcas Vācijā veiktā pētījuma izvirzītais secinājums. Un nav nozīmes, kurā ķermeņa zonā liekie tauki atrodas. Tiesa, pētnieki sakarību, kā tieši liekie ķermeņa tauki ir saistīti ar depresiju, vēl nav atraduši, bet tiek lēsts, ka pamatā varētu būt aptaukošanās psiholoģiskās sekas, piemēram, negatīva ķermeņa tēla uztvere un zems pašvērtējums.