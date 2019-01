Ieteikumi enerģijas uzlādēšanai un noturēšanai tumšajos ziemas mēnešos

Gada tumšākais laiks ir arī laiks, kad lielai daļai cilvēku ir grūti saņemties, lai paveiktu ieplānoto, un nezaudēt enerģiju ceļā uz saviem mērķiem. Neskatoties uz to, ka ikviena nākamā dienā ir nedaudz garāka par iepriekšējo, aiz loga ir vairāk tumsas nekā gaismas un viss, ko gribētos darīt, ir ieritināties segā, uzlikt galvu uz spilvena un vēlreiz nosnausties. Ja vēlies atjaunot spēkus, tev noderēs "Viņa" padomu izlase.

Lai arī mūsu pašsajūtu spēcīgi ietekmē dažādi emocionālie faktori, stress darbā, attiecības ar līdzcilvēkiem, laikapstākļi un tas, vai daudz laika pavadām tumsā, ir jāpatur prātā – nogurumu var izraisīt dažādu vitamīnu un minerālvielu trūkums. Pievērs uzmanību tam, vai līdz ar nepārtrauktu nogurumu, nemani arī citus simptomus, piemēram, tev nepārtraukti salst, nagi un mati ir kļuvuši trauslāki. Par to, ko darīt, lai organismam netrūktu vērtīgu vitamīnu un minerālvielu, vari uzzināt šajā rakstā.

Protams, var gadīties, ka nogurumā ir vainojama pārpūle un izdegšana. Reizēm no izdegšanas slazda izkļūt nemaz nav tik vienkārši. Ar apziņu, ka nedaudz jāatpūšas te nepietiks. Evija Apine sarunā ar "Viņa" savulaik atklāja, ka izdegšanu ir piedzīvojusi vairākkārt, un to pārvarēt viņai ir palīdzējusi apzinātības prakse. "Man tā bija tāda slazda sajūta, apņemšanās, pienākuma sajūta, ka nevienu nevar pievilt. Skatoties kalendārā, redzi, ka visas dienas aizpildītas. Liekas, ka dzīve ir tikai tas, kas ieplānots, un gatavošanās nākamai dienai vakaros. Es domāju – tie nebrīvie vakari ir pirmā pazīme, ka nav labi," par to, kā atpazīt izdegšanu sacīja Evija. Viņa norāda, ka atgūties palīdzējusi skaidra apziņa, ka tā turpināt nedrīkst.

Ieskaties "Viņa" rakstu arhīvā un uzzini vērtīgus ieteikumus cīņai ar izdegšanu un enerģijas atjaunošanai. Tie palīdzēs sakārtot ķermeni un prātu, kā arī atjaunot spēkus veicamajiem darbiem un izsapņoto mērķu sasniegšanai.