Ikdienišķi veidi, kā neapzināti sabotējam savu imūnsistēmu

Dažādi mikrobi, baktērijas un vīrusi var veicināt dažnedažādu slimību attīstību, kur lielu lomu spēlē tas, kā tavs ķermenis uz šiem traucēkļiem reaģē. Te noteicošais ir organisma dabiskais aizsargs imūnsistēma – jo spēcīgāka tā ir, jo mazāk pielaidīgi esam pret dažādām saslimšanām. Tiesa, imūnsistēmai ir vajadzīga arī mūsu palīdzība, lai tā nezaudētu savu ietekmi.

Patiesībā nav nepieciešami lieli līdzekļi un piepūle, lai mēs paši spētu stiprināt savu imūnsistēmu. Liela nozīme var būt arī tam, vai zinām, kādi ikdienišķi ieradumi mūsu organisma aizsargsistēmu novājina. Turpinājumā uzskaitām dažas kļūdas, ko ikdienā pieļauj daudzi un kas var mūs darīt pielaidīgākus pret dažādām saslimšanām.

Piemirsti – mikrobi ir visur

Šobrīd vairāk nekā jebkad, mums ir jāizvairās no pieskaršanās virsmām, uz kurām varētu būt vīrusi vai baktērijas, portālā ''The Healthy'' uzsver medicīnas zinātņu doktors Sanjai Sinha. Viņš mudina lietot cimdus, pieskaroties ļoti daudz lietotām virsmām, piemēram, iepirkumu ratiņiem vai grozam, lifta pogām, arī degvielas uzpildes pistolēm. No pieskaršanās virsmām, ja tas iespējams, īpaši jāizvairās vietās, kur ir lielākais inficēšanās risks, tostarp sabiedriskajā transportā un publiskajās tualetēs, trenažieru zālēs, skolās un darba vietās. Tāpat atceries par fizisko distancēšanos!

Pietiekami bieži nemazgā rokas

Nu jau roku mazgāšana, šķiet, ir kļuvusi par ikviena neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Taču nogurums cīņā ar vīrusu dara savu, un, iespējams, rokas vairs nemazgā tik bieži, kā to darīji pavasarī. Bet atceries – vīrusi un baktērijas ir visur, tāpēc rokas vēlams mazgāt pie katras izdevības, it īpaši tad, ja esi pārradusies mājās no iepirkšanās vai esi pārvietojusies ar sabiedrisko transportu. Lai arī pareiza roku mazgāšana ar ziepēm ir labākā metode, ne vienmēr ir pieejams viss nepieciešamais. Te lieti var noderēt kabatā vai somā ieliekama dezinfekcijas līdzekļa pudelīte.

Lieto pārāk daudz alkohola

Foto: Shutterstock

Kaut arī neregulārai vīna vai alus glāzes izdzeršanai var būt savi ieguvumi veselībai, pārāk liels alkohola patēriņš var pavājināt imūnsistēmu, traucējot kaulu smadzenēm ražot baltās asins šūnas, kas tiešā veidā cīnās ar vīrusiem un baktērijām. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts ''Alcohol Research'', alkohols ir toksīns, kas veicina iekaisumu veicinošu imūnreakciju, pasliktina ķermeņa aizsargspējas un samazina vispārēju organisma veselīgu funkcionēšanu.

Nepietiekami socializējies

Neraugoties uz to, ka fiziskā un arī sociālā distancēšanās šobrīd ir ļoti svarīga, lai mazinātu koronavīrusa izplatību, cilvēkiem, kuri ilgstoši ir vientuļi, laika gaitā parasti attīstās lielāks slimību risks un imūnās sistēmas izmaiņas. Un patiesībā tev nav fiziski jāsatiekas ar kādu, lai vientulības sajūtu mazinātu, – tu vari piezvanīt kādam draugam vai ģimenes loceklim kā parastā telefona zvanā, tā arī video zvanā.

Dzer par maz ūdens

Tava imūnsistēma kļūst vājāka, kad organismā ir maz šķidruma, it īpaši tad, ja tas ir dehidrēts. Ja tev ir grūtības dienas laikā lietot pietiekami daudz šķidruma, vari sev telefonā uzstādīt atgādinājumu, piemēram, ik pēc stundas, kas mudina izdzert glāzi ūdens. Tāpat lielisks veids, kā nekļūt izslāpušam, ir visu laiku turēt pa rokai glāzi ūdens, bet, kad tā ir tukša, to uzreiz papildināt.

Pārspīlē ar saldiem produktiem

Uzturs ar augstu cukura līmeni veicina iekaisumu rašanos un traucē pareizai imūnsistēmas darbībai, liecina ''Experimental Cell Research'' publicētie dati. Tāpat vajadzētu izvairīties no saldu dzērienu pārspīlētas lietošanas, un vislabāk slāpju gadījumā izvēlēties tieši ūdeni. Savukārt, ja tev ūdens šķiet par garlaicīgu, vari tam pievienot kādu citrusaugli, piparmētru lapas vai gurķa šķēles, lai iegūtu, iespējams, vēl neiepazītu garšu.

Slikti guli

Foto: Shutterstock

Pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kuri cieš no nekvalitatīva miega vai nespēj naktsmieram atvēlēt septiņas līdz astoņas stundas, ir novājināta imūnsistēma, tādējādi viņi var būt neaizsargātāki pret tādām infekcijām kā saaukstēšanās vai gripa. Ja no miega problēmām ciet jau ilgstoši, vislabāk doties pie sava ārsta, lai atrastu cēloni un piemeklētu tam risinājumu.

Netiec galā ar stresu

Arī hronisks stress var pavājināt imūnsistēmu. Kāpēc? Kad izjūti stresu, tavs ķermenis it kā ''ieslēdz'' instinktīvu psiholoģisku reakciju, kuras iespaidā tu esi gatava vai nu pretoties piespiedu kārtā vai aizbēgt no esošās draudīgās situācijas. Tāpat šīs reakcijas laikā tiek atbrīvoti hormoni un citas ķīmiskas vielas, kas var pazemināt tava organisma dabisko aizsardzību. Tiesa, lai arī tas ir vieglāk pasakāms nekā izdarāms, stresa samazināšana var uzlabot tuvu vispārējo veselību.