"Instagram" laika gaitā ir kļuvusi par vienu no soctīklu lietotāju iemīļotākajām platformām, kurā citu apskatei tiek liktas ceļojumu bildes, svētku brīži, garšīgie pusdienu šķīvji, kā arī absolūti ikdienišķi dzīves brīži. Bieži vien pēc bilžu publicēšanas sākas "sirsniņu" maratons, kam aktīvi seko līdzi ne tikai bildes ielicējs, bet arī citi lietotāji, taču – kāda būtu situācija, ja pārējie vairs nevarētu redzēt, cik daudz "patīk" ielikti tavai bildei? Šādu ideju populārā vietne testa režīmā izmēģinājusi vairākās valstīs, kas neizslēdz iespējamību, ka izmaiņas nākotnē varētu skart arī Latviju.

Jau aprīlī "Facebook" testēja "patīk" atzīmju atslēgšanu "Instagram" platformā Kanādā. Jūlija vidū šis jaunievedums skāra arī Austrāliju, Īriju, Itāliju, Brazīliju, Japānu un Jaunzēlandi. Tiesa, "Instagram" vadītājs Adams Mosseri savā "Twitter" profilā šo soli nodēvēja par testa paplašināšanu.

"Instagram" oficiālais viedoklis tika pausts arī viņu Twitter profilā: "Mēs vēlamies, lai tavi draugi fokusētos uz attēliem un video, ar kuriem tu dalies, bet ne to, cik "patīk" atzīmes tie dabū." Jaunā iespēja paredz, ka tu pats aizvien varēsi redzēt saņemto "laiku" skaitu, bet to neredzēs tavi draugi. Tīri tehniski "sirsniņas" aizvien eksistē, taču pazūd to publiska eksponēšana.

Mosseri ir publiski apgalvojis, ka mērķis ir samazināt sacīkstes pēc "laikiem" sociālā tīkla lietotāju vidū, taču vērts piebilst, ka "Instagram" aizvien vairāk izplatās tendence dzēst tos ierakstus, kuri ir saņēmuši mazāku novērtējuma klikšķu. "Instagram" pagaidām nav publiski pauduši, kādi ir secinājumi un rezultāti viņu veiktajiem testiem Kanādā.