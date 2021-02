Izmaiņas mēles izskatā: ko tās vēsta par veselību

Neapšaubāmi, mēle palīdz mums sakošļāt, norīt un sagaršot ēdienu. Taču, kā izrādās, mēle var paveikt arī daudz vairāk, tostarp sniegt ieskatu vispārējā veselības stāvoklī. Uz mēles var parādīties daudz un dažādu hronisku un akūtu slimību simptomi, kur bieži vien mēles izmaiņas ir pirmais vēstnesis tam, ka kaut kas nav kārtībā.

Kāda ir vesela mēle? ''Maigi rozā, valga, viendabīga, uz tās var būt viegls aplikums,'' portālā ''Health'' paskaidro periodontoloģe Sallija Krama. Ja tās izskatā novērojamas izmaiņas, tas var liecināt par kādu no turpinājumā uzskaitītajām veselības problēmām. Protams, atceries, ka novērojumus vari vien izmantot konsultācijā ar ārstu, lai tas varētu nozīmēt citas nepieciešamās pārbaudes precīzas diagnozes noteikšanai!

Cukura diabēts

Mutes dobuma piena sēnīte ir izplatīta to cilvēku vidū, kuri cieš no nekontrolēta cukura diabēta, un tā attīstās novājinātas imūnsistēmas rezultātā. Piena sēnīte izskatās kā biezs, balts pārklājums uz mēles, paskaidro Krama. Daži cilvēki tai piedēvē līdzības ar biezpienu. Kas vēl – cilvēkiem ar cukura diabētu biežāk ir sausa mute. ''Lielākā daļa cilvēku, kas cieš no cukura diabēta, ir nedaudz dehidrēti,'' norāda ausu, deguna un rīkles speciālists Raiens Kaufmans. ''Mēle savā veidā var būt sažuvusi un daļēji zaudēt veselīgu izskatu.''

Celiakija

Celiakijas gadījumā glutēns mudina imūnsistēmu uzbrukt tievajai zarnai. Tādi zarnu trakta traucējumu simptomi kā aizcietējumi, caureja, vēdera uzpūšanās un sāpes ir raksturīgi celiakijai, taču tā arī var likt pazust mēles kārpiņām, kas līdzinās maziem matiņiem. To sauc par atrofisko glosītu (pazīstams arī kā ''gludā mēle''), kas ar laiku var izraisīt garšas izmaiņas un radīt sāpes, paskaidro Krama. ''Kārpiņu zaudēšanas rezultātā viss, kas ir skābs, pikants vai satur alkoholu, var mēli dedzināt.''

Tāpat, ja vitamīni un minerālvielas netiek pietiekami absorbēti caur tievo zarnu, celiakija var izraisīt mēles apdegumus vai sausuma sajūtu. Mutē arī var parādītes čūlas. Vienīgais veids, kā pārvaldīt celiakiju, ir sadarbībā ar ārstu izstrādāt uztura plānu.

Vēzis

Lai arī vēzim, domājot par liekiem satraukumiem un lielu stresu, nebūtu jābūt pirmajai slimībai, kas tev ienāk prātā, ja pamani kādas izmaiņas savas mēles izskatā, tomēr jebkurš savāds mēles izcilnis vai neierasts sāpīgums, kas nepazūd arī pēc divām nedēļām, būtu jāpārbauda. Tas patiesībā attiecas uz jebkādām neparastām izmaiņām mutē vai veselību kopumā. Hroniska gļotādas saslimšana, ko sauc par leikoplakiju, var uz mēles izveidot baltus plankumus. Lai arī lielākoties šī saslimšana var būt nekaitīga, tā arī var liecināt par vēzi, tāpēc noteikti ir jāpārbauda.

Vitamīnu deficīts

Foto: Shutterstock

Kā jau iepriekš minēts, vesela mēle ir maigi rozā krāsā. Ja tā kļūst spilgti sarkana, tas var liecināt par nepietiekamu folijskābes, B12 vitamīna vai dzelzs daudzumu. Bieži vien šo deficītu var novērst ar uztura bagātinātāju vai izmaiņām uzturā palīdzību. Tiesa, pirms steidz uz aptieku pēc vitamīniem, pakonsultējies ar ārstu un veic nepieciešamās pārbaudes, lai noskaidrotu, vai un kāds vitamīns vai minerālviela tavam organismam trūkst. Kopā ar speciālistu arī atradīsiet labāko veidu, kā trūkstošās vielas uzņemt.

Stress

Mazas, seklas čūlas uz mēles vai mutē var arī liecināt par pārmērīgu stresu. To likvidēšanai vari mēģināt skalot muti ar siltu sālsūdeni, kā arī nepieciešams izvairīties no taukainiem ēdieniem, to vietā izvēloties maigus un aukstus ēdienus, piemēram, jogurtu. Čūliņas un pumpiņveidīgi izaugumi uz mēles arī var būt zobu griešanas, kas raksturīga palielināta stresa apstākļos, vai nejaušas iekošanas mēlē sekas. Vienīgais risinājums šādā gadījumā ir stresa mazināšana ar fizisko aktivitāšu, meditācijas vai atpūtas palīdzību, kā arī košļāšanas ātruma samazināšana, lai izvairītos no iekošanas mēlē.