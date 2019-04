Kā alkohola lietošanas paradumi ietekmē atmiņu

Lai arī prieks par laimīgajām stundām krogos un bāros un vīna glāze pie vakariņām daudziem šķiet pilnīgi normāla pieauguša cilvēka dzīves daļa, alkohola lietošanas blakusparādību apzināšanās var likt aizdomāties par to, vai šādi paradumi patiešām ir pieņemami un normāli. Slikts ādas stāvoklis un traucēta vielmaiņa ir mazākais grādīgo dziru kaitējums. Alkohola lietošana var ietekmēt arī tavas kognitīvās funkcijas, piemēram, atmiņu.

Paturi prātā, ka alkohola lietošana tavu veselību ietekmē arī tad, ja tu nebūt neuzskati sevi par alkoholiķi. Arī šķietami nevainīgs atmiņas zudums jeb bezfilma, kas piedzīvota kaut kad senāk, var atstāt sekas. "Popsugar" skaidro to, kas patiesībā notiek, kad cilvēks piedzīvo grādīgu dzērienu izraisītu atmiņas zudumu.

Kāds alkohola daudzums ir kaitīgs atmiņai

Tas, kādos gadījumos alkohols izraisa īslaicīgus atmiņas zudumus, katram cilvēkam var atšķirties. Nepastāv noteikts laiks vai alkohola lietošanas apjoms, kas rada šādu blakusefektu. Tomēr regulāra un pamatīga iedzeršana, ko cilvēki mēdz dēvēt arī par trakajiem ballīšu laikiem, visticamāk, ietekmēs kognitīvās spējas un atmiņu.

Ja vēlies, lai alkohola lietošana neradītu orgānu bojājumus un neietekmētu prāta spējas, ir svarīgi pat tad, ja iedzer tikai pa retam, nepārsniegt piecas alkohola vienības vienā vakarā. Lielāks alkohola daudzums jau var tikt uzskatīts par ļoti augstu grādīgo dzērienu patēriņu. Pasaules veselības organizācija rekomendē nelietot vairāk par vienu alkohola devu dienā. Cik liela ir viena alkohola deva dažādiem dzērieniem un kas notiek ar organismu, pārtraucot lietot apreibinošus dzērienus, lasi šajā rakstā.

Kā alkohols ietekmē īstermiņa atmiņu

Alkohola izraisītus atmiņas zudumus ir ļoti viegli atšķirt no vienkāršas aizmāršības. Ikviens no mums laiku pa laikam aizmirst ikdienišķus sīkumus, piemēram, kur ir noliktas atslēgas vai tālrunis. Ja atmiņas traucējumus rada alkohola lietošana, tad ir grūtāk atcerēties to, kas noticis iepriekšējās dienās.

Ja cilvēks regulāri lieto alkoholu lielos daudzumos, īstermiņa atmiņa pavājinās, jo grādīgie dzērieni bremzē īstermiņa atmiņu pārvēršanu ilgtermiņa atmiņās. Arī tad, ja alkohola lietošana atmiņu ir ietekmējusi tikai pāris reižu, pret to nevajadzētu izturēties nevērīgi. Tiem, kam jau tā ir paaugstināts demences risks, alkohola lietošana to vēl vairāk palielina.

Vai alkohola nodarītos bojājumus var mazināt

Vienīgais veids, kā mazināt alkohola nodarīti kaitējumu smadzenēm, ir nedzert. Jo ātrāk samazināsi patērētā alkohola daudzumu, jo vieglāk būs tavam organismam. Pārtraucot dzert, tiks nobremzēta arī bojājumu rašanās. Atsakoties no alkohola un ievērojot citus veselīga dzīvesveida priekšnosacījumus, ir iespējams uzlabot dzīves kvalitāti. Tas palīdzēs arī palēnām uzlabot atmiņu. Protams, tā nekļūs labāka nekā pirms alkohola lietošanas.