Kā apturēt trauksmainās domas, kas neļauj iemigt

Neapšaubāmi, pilnvērtīgi izgulēties ik dienu ir svarīgi, jo nepietiekams miegs ir saistīts ar virkni veselības problēmu, sākot ar depresiju un beidzot ar sirds un asinsvadu slimībām. Taču ne vienmēr iemigšana ir tik vienkārša, kā varbūt mums gribētos, un to it īpaši apgrūtina prātā mutuļojošās domas, no kurām atbrīvoties ir šķietami neiespējami. Bet ko darīt, ja ir pēdējais laiks aizmigt, bet smadzenes negrasās stāties? Par to šajā rakstā.

Lasi grāmatu, bet ne pārāk aizraujošu

''Tu nespēj smadzenes atturēt no domāšanas, bet vari novērst uzmanību, koncentrējoties uz kaut ko neitrālu,'' portālā ''Health'' skaidro psihiatrs Džons Findlijs. Tā kā digitālie ekrāni var vēl vairāk traucēt miegu, viņš iesaka izvēlēties analogus uzmanības novērsējus, kad vien tas ir iespējams, piemēram, īstas, rokā paņemamas grāmatas lasīšanu. ''Grāmatas lasīšana, kas pilnībā atbrīvo prātu no tā, par ko satraucies, var palīdzēt, bet neizvēlies tādu, kas ir pārāk prātu stimulējoša un neliks tev satraukties par kaut ko citu,'' iesaka psihiatrs. Ja iemigšana parasti tev nav liela problēma, 20 līdz 30 minūšu ilga lasīšana var palīdzēt, bet, ja arī pēc pus stundas nevari iemigt, trausies augšā un lasi kaut kur citur, līdz esi gatava iet gulēt.