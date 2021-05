Kā atgūt ožu un garšu pēc pārslimota Covid-19?

Ožas un garšas zudums līdz šim minēts kā visai izplatīts Covid-19 simptoms, kas var būt gan kombinācijā ar citām šī vīrusa izpausmēm, gan kā vienīgā pazīme. "Labā ziņa ir tā, ka ožas neironi spēj atjaunoties. Ne tik labā – ne visiem ožas un garšas sajūtas atgriežas tajā pašā līmenī, kādā tās bija pirms Covid-19 izslimošanas," tā Hārvarda universitātes tīmekļa vietnē "Harvard Health Publishing" raksta Leo Ņūhauss, vecākais sociālais darbinieks medicīnas centrā, kurš ikdienā strādā ar neiroloģijas pacientiem un viņu ģimenēm, palīdzot šiem cilvēkiem krīzes situācijās, kas saistītas ar smagām slimībām, novecošanos un zaudējumiem. Arī viņš pats ir izslimojis Covid-19 un saskāries ar minētajiem simptomiem, tādēļ, apvienojot paša pieredzi un to, ko konsultācijās rekomendē citiem, tapuši vairāki ieteikumi, kas varētu palīdzēt ātrāk atgūt šīs tik ļoti nepieciešamās maņas.

Jābruņojas ar pacietību



"Saskaņā ar mediķu rīcībā esošajiem datiem, 86 procenti Covid-19 pacientu ar vieglu vai vidēji smagu slimības gaitu, ir ziņojuši par problēmām ar ožu, savukārt līdzīgam procentam bija izmaiņas garšas uztverē. Garša un smarža darbojas kopā, lai radītu garšas uztveri. Pēc dažu ekspertu domām, pacientiem ar ožas zudumu pēc pārslimotās infekcijas ir aptuveni 60 līdz 80 procentu iespēja atgūt vismaz daļu no pilnvērtīgām ožas funkcijām gada laikā," zina teikt Ņūhauss. Tā kā oža var pasliktināties līdz ar vecumu, vecāka gadagājuma cilvēku atveseļošanās var prasīt vairāk laika.

Izbaudi to, ko vari piedzīvot

Izrādās, trenēt var ne tikai muskuļus, bet arī ožas un garšas receptorus. Viens no vienkāršākajiem paņēmieniem, ko ir viegli īstenot mājas apstākļos, ir dažādu produktu pasmaržošana vairākas reizes dienā. Kā variantus Ņūhauss min ēteriskās eļļas ar izteiktu smaržu, piemēram, eikalipta, krustnagliņu, rožu, savukārt no pārtikas produktiem labi derēs citroni, kafija, garšvielas. Produktu un eļļu klāstu aizvien var paplašināt. Nav jāuztraucas, ja kāda pazīstama smarža piepeši šķiet citādāka, nekā palicis atmiņā, tā ir pārejoša parādība.

Svarīga loma ir arī uzmanības koncentrēšanai. Ja vēl neizdodas sajust konkrētā produkta smaržu vai arī tā ir ļoti vāji sajūtama, Ņūhauss aicina likt lietā atmiņu, proti, atcerēties, kā šis produkts smaržo. Jo spilgtāk šo smaržu var iztēloties, jo labāk!

Līdzīgs princips darbojas attiecībā uz garšas stimulāciju. Ja neizdodas sajust visas garšas nianses, fokusē uzmanību uz pamata sajūtām – saldu, sāļu, rūgtu un skābu. Centies visās niansēs sajust ēdiena tekstūru un sajūtas, ko rada tā pieskaršanās aukslējām. Šāda apzināta ēšana palīdzēs koncentrēties uz to, ko joprojām vari nobaudīt un sagaršot, nevis skumt par to, ka kaut kas vēl nesanāk kā iepriekš. "Ēdot tumšo šokolādi, es pagaidām varu sajust un izbaudīt rūgto un saldo, savukārt raksturīgo kakao pupiņu garšu iztēlojos," piemēru no savas dzīves ieskicē Ņūhauss.

Pikantāks ēdiens un pateicības kultivēšana



"Labi zināmais teiciens "Kas mani nenogalina, padara mani stiprāku", manuprāt, iegūst jaunu nozīmi, ja to attiecina uz grūtību pārvarēšanu pēc pārslimota Covid-19. Protams, zaudējumus ne vienmēr ir viegli pieņemt, bet tajā pašā laikā šie zaudējumi aicina kļūt uzmanīgākiem, apzinīgākiem un galu galā – izturīgākiem. Mums jāiemācās būt pacietīgiem un novērtēt progresu soli pa solim. Joprojām spilgti atceros dienu, kad pirmo reizi pēc vairāku mēnešu pārtraukuma, dzerot tēju, sajutu tajā uzvēdījam citrusaugļu dvesmu. Citrona smarža nekad nebija šķitusi tik salda," pauž Ņūhauss.

Strādājot ar pacientiem, kuri pārslimojuši Covid-19 un nu cīnās par ožas un garšas sajūtas atgūšanu, Ņūhausam lieti noder šāda zaudējuma pārvarēšanas stratēģija:

Pirmais solis – nekaunies atklāti atzīt un izrādīt sajūtas, ko radījis zaudējums, pieņem tās, bet neieciklējies negatīvajā;

Otrais solis – konsultējies ar ārstu otolaringologu, lai saņemtu konkrētus, katra individuālajai situācijai piemērotus speciālista ieteikumus;

Trešais solis – apsver iespēju pamainīt ēdiena gatavošanas ieradumus, piemēram, pievienot vairāk garšvielu, padarīt maltīti aromātiskāku un garšām bagātāku;

Ceturtais solis – saglabā cerību, ka atveseļošanās noritēs veiksmīgi un kultivē pateicību par to, ka, neraugoties uz to, ka esi pārcietis potenciāli bīstamu slimību, nu esi ceļā uz atlabšanu.

Visbeidzot, jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumos silti ieteicams konsultēties ar ārstējošo ārstu un, protams, ieklausīties savā organismā. Un noticēt tā gudrībai.