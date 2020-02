Kā rīkoties, ja šķiet – esmu inficējies ar Covid-19

27. februārī Igaunijā tika fiksēts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusa paveidu Covid-19. Saslimušais – Irānas pilsonis, kas Tallinā ieradās ar autobusu no Rīgas autoostas. Savukārt Rīgā viņš ieradās ar avioreisu no Stambulas. Pašlaik nav zināms, cik cilvēkiem bijis kontakts ar saslimušo, tikmēr Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) strādā pie trešdien, 26. februārī, no Stambulas uz Rīgu lidojušā reisa pasažieru saraksta iegūšanas, lai veiktu turpmākās darbības. "Delfi" skaidro, kā rīkoties cilvēkiem, kas teorētiski varētu būt nonākuši riska zonā.

Raksts veidots, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un SPKC rekomendācijas, kā arī "Delfi" interviju ar Austrumu slimnīcas valdes locekli Alekseju Višņakovu.

Es atrodos vai drīz došos uz reģionu, kur izplatās Covid-19. Ko darīt?



PVO eksperti iesaka ievērot parasto drošības līdzekļus:

regulāri un rūpīgi mazgāt rokas;

neaizskart seju ar rokām;

ieturi distanci (2-3 metru attālumā) no cilvēkiem ar saaukstēšanās un gripas simptomiem;

šķaudīt un klepot saliektā elkonī vai salvetē;

ja pašsajūta kļuvusi sliktāka, parādījies klepus, paaugstināta temperatūra, apgrūtināta elpošana un citi gripai līdzīgi simptomi, vērsieties pie ārsta.

Nesen atgriezos no reģiona, kur izplatās Covid-19. Saaukstēšanās simptomu nav, ko darīt?

Ievēro jau minētos padomus, kā arī:

aizpildi lidostā pieejamo anketu vai kā citādi informē SPKC par savu ceļojumu;

seko līdzi pašsajūtai turpmākās 14 dienas;

paliec mājās, ja parādās kaut mazākās saaukstēšanās pazīmes (piemēram, vieglas iesnas);

ja parādās kaut mazākie saaukstēšanās simptomi, bet nepieciešams iziet no mājas, uzvelc sejas masku. Tevi no vīrusa tā nepasargās, bet varēs pasargāt pārējos (lasi PVO padomus, kā izmantot sejas maskas).

ja ceļojumā bijis bērns, viņam būtu jāpaliek mājās divas nedēļas – pat ja nav nekādu simptomu. Ģimenes ārsts kādam no vecākiem var izsniegt darbnespējas lapu;

"Delfi" rīcībā ir informācija, ka atsevišķos uzņēmumos darbiniekiem, kas nesen atgriezušies no vīrusa skartajiem reģioniem, lūdz divas nedēļas strādāt attālināti – no mājām.

Atgriezos Latvijā no vīrusa skarta reģiona. Jūtu, ka kļūstu slims, ko darīt?

Ievēro jau minētos padomus, kā arī:

nekavējoties zvani 113 un informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķus par simptomiem un ceļojumu;

izolē sevi mājās un gaidi mediķu ierašanos;

ja mediķi uzskatīs, ka aizdomas par koronavīrusu ir pamatotas, viņi nogādās pacientu Infektoloģijas centrā. Analīžu rezultāts būs zināms pēc sešām stundām.

Ko nedarīt: