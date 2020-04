Ārkārtas un krīzes situācijās daudzas lietas, kas līdz šim sagādājušas prieku, ir liegtas. Vairs nevaram aiziet uz kinoteātri vai kafejnīcā uzrīkot svinības, kā rezultātā cilvēki izmisīgi meklē veidus, kā atgūt dzīves baudas sajūtu un celt pašapziņu. Krīzes posmus daudz veiksmīgāk pārdzīvo cilvēki, kuri uztrenējuši garīgumu un attīstījuši vērtību sistēmu. Par garīguma spēju palīdzēt sarežģītās situācijās un veidiem, kā to dzīves laikā un šobrīd var trenēt ikviens, psihoterapeits Andris Veselovskis stāsta podkāstā "Laimes laboratorija".

Veselovskis citē jau dzirdēto, ka garīgumu var atpazīt pēc augļiem. "Tas nav kaut kas ēterisks vai netverams. Garīgums nosaka, ko mēs producējam, kā cilvēki mums blakus jūtas un kā rīkojamiem." Taču psihoterapeits uzsver, ka viņš garīguma definēšanai izvēlējies modernāku skaidrojumu, saucot to par attīstību dziļāku vērtību virzienā. No bioloģiskām dziņām uz garīgām – principiem, likumiem, pēc kuriem cilvēki dzīvo.

Runājot par garīgumu, Veselovskis pievēršas vērtību sistēmai, kas vada sabiedrību. "Ja skatāmies pēc augļiem, piemēram, kas ziņās lasāms/dzirdams, manuprāt, pamatā ir materiālās vērtības, piemēram, lielāka alga. Par to runā visvairāk." Speciālista skatījumā zem "vairāk, labāk, augstāk" slēpjas alkatība. "Alkatība ir tīri bioloģiska lieta. Ja mēs ietu no bioloģijas uz garīgumu, no alkatības varētu attīstīties uz pietiekamību. Nevajag vēl, vēl, vēl labāku mašīnu, bet kādā brīdī pietiek – un tā ir pietiekami labi."

Veselovskis uzsver – svarīgi, lai cilvēka garīgās vērtības dotu praktisku ieguvumu, piemēram, spēju pārvarēt krīzi. To iespējams attiecināt arī uz šodienas pandēmiju, ko izraisījusi koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatība pasaulē. "Ja pamatā ir bioloģiskās dziņas, ka vajag būt uzmanības centrā, cilvēks visu laiku ir frustrēts, satraucies, kā rezultātā var kristies imunitāte." Savukārt, ja cilvēkam ir garīgās vērtības – viņš tic Dievam, paļaujas, ka tā ir lemts būt –, situācija tiek pieņemta un netiek turēts ļauns prāts. Veselovskis gan norāda, ka garīgās vērtības nav saistāmas un piedēvējamas tikai reliģijai, bet arī jebkuram cilvēkam, kurš spēj adekvāti izvērtēt situācijas nopietnību, augstāk par visu neliekot tikai savu labumu un labsajūtu. "Ja cilvēks prasa algas pielikumu un tas nozīmē, ka kolēģis tiks atlaists, viņš balstās uz savu bioloģiju, alkatību. Bioloģiskās izdzīvošanas dziņas cīnās ar vērtībām. Jo apstākļi ir smagāki, jo spēcīgāk bioloģija cīnīsies."