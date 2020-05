Kad roka nemitīgi sniedzas pēc kafijas: kas liecina – uzņem par daudz kofeīna

Daudziem kafija ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, jo palīdz rītos atmosties vai dod enerģiju tās izsīkuma brīžos. Taču ir arī tādi, kas kafiju dzer kā ūdeni un autopilotā pagatavo tasīti pēc tasītes, kas savukārt veselībai nebūt nenāk par labu. Ja pati vēl neesi atskārtusi, ka kofeīna tavā dzīvē ir par daudz, iespējams, par to signalizē tavs organisms.

Varbūt tu jau esi domājusi par to, ka par ļaunu nenāktu samazināt ikdienas kofeīna patēriņu, bet kāda iemesla dēļ vēl to neesi izdarījusi. Lai zinātu, vai tas tev ir nepieciešams uz karstām pēdām, piedāvājam iepazīties ar portāla ''IOL'' ekspertu uzskaitītajām pazīmēm, kas var liecināt – kofeīnu lieto par daudz.

Trauksme

Zināms, ka kofeīns palielina modrību – tas bloķē adenozīna (ķīmiskā viela smadzenēs, kas liek justies nogurušam) iedarbību. Tai pat laikā kofeīns stimulē adrenalīna ražošanu – hormonu, kas saistīts ar enerģijas palielināšanu. Ja kofeīnu patērē lielos daudzumos, tā iedarbība var kļūt izteiktāka, izraisot trauksmi un nervozitāti.

Bezmiegs

Kofeīna spēja palīdzēt palikt nomodā ir viena no tā visvērtīgākajām īpašībām. No otras puses, pārāk daudz kofeīna var apgrūtināt atjaunojošā miega iedarbību. Vairākos pētījumos atklāts, ka liels kofeīna patēriņš palielina laiku, kas nepieciešams aizmigšanai. Tāpat

tas var samazināt kopējo gulēšanas laiku, it īpaši gados vecākiem cilvēkiem.

Gremošanas problēmas

Daudzi cilvēki uzskata, ka rīta kafija palīdz iekustināt zarnu darbību. Kafijas caurejas efektu ietekmē gastrīna hormona izdalīšanos, kuru ražo kuņģis un kas paātrina resnās zarnas darbību. Pētījumi rāda, ka arī bez kofeīna kafijai var būt līdzīgs efekts, taču kofeīns palielina peristaltika darbību – kontrakcijas, kas pārtiku pārvieto pa gremošanas traktu.

Nogurums

Iepriekš jau minēts, ka kafija, tēja un citi dzērieni, kas satur kofeīnu, palielina enerģijas līmeni. Taču tiem var būt arī pretējs efekts – nepārvarams nogurums, kofeīna iedarbībai beidzoties.

Ja arī tu sev ikdienā novēro minētos simptomus un vēlies samazināt savu ikdienas kafijas patēriņu, turpinājumā iepazīsties ar dažiem ieteikumiem, kā vislabāk to izdarīt.

Neatsakies no kafijas pēkšņi

Ja runājam par kafijas dzeršanas paradumu samazināšanu, jāsaprot, ka kofeīns ir ieradumus veicinošs, tāpēc uzreiz no tā pilnībā atteikties nav vēlams. Piemēram, ja tu šobrīd dienā izdzer 4 tasītes kafijas, pakāpeniski pārej uz trīs tasītēm, pēcāk divām un vēl vēlāk vienu tasīti dienā. Kofeīna lietošanas samazināšana būtiski neietekmēs tavu ikdienu, taču ņem vērā, ka vienu vai divas nedēļas pēc tā patēriņa samazināšanas tu vari izjust galvassāpes, kašķīgumu un nogurumu.

Atšķaidi kafiju ar vairāk piena vai ūdens

Cits vienkāršs veids, kā samazināt kafijas dzeršanas paradumus, ir to atšķaidīt ar lielāku ūdens daudzumu. Tas ļaus vismaz sākotnēji lietot tikpat daudz tasīšu dienā, bet kofeīnam vairs nebūs tik liela iedarbība. Ja tev ūdeņaina kafija neiet pie sirds, vari to atšķaidīt ar vairāk piena vai saldā krējuma, kas nodrošinās to pašu efektu tikai ar patīkamāku garšu.

Kafijas vietā dzer ko citu

Ja kafijas dzeršana ir ieradums procesa dēļ, vienmēr pie rokas turi kaut ko, ko vari padzeties. Tā var būt sula, ūdens, tēja ar samazinātu kofeīna daudzumu.

Nepērc kafiju

Ja mājās nevarēsi atrast kafijas paciņu, nevarēsi kafiju pagatavot. Tāpat, ja vairs neiesi savā iemīļotajā kafejnīcā, vairs nevarēsi pasūtīt kafiju līdzņemšanai. Viens no labākajiem veidiem, kā turēties pretim kārdinājumam, ir novērst kārdinājuma iespējamību. Ja pārtrauksi pirkt kafiju vai vismaz samazināsi savus pirkšanas paradumus, tev nebūs citas iespējas, kā tikai samazināt kofeīna patēriņu.