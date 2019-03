Kādas izmaiņas notiek cilvēka ķermenī, izlaižot maltītes

Aizgulēšanās, aizņemta diena, vēla atgriešanās mājās vai arī ideja par iespēju notievēt – šie ir vieni no populārākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki izlaiž kādu ēdienreizi. Iedvesmojoties no "Prevention", skaidrojam, kādas sekas uz cilvēka organismu var atstāt dienas laikā izlaista maltīte.

Skaidrības labas jāpiebilst – to, kā cilvēka ķermenis reaģē uz šādu rīcību, lielā mērā ietekmē viņa vecums, veselības stāvoklis un sportisko aktivitāšu līmenis, tomēr kopīgas sekas iespējams iezīmēt.

Runājot par ēdienreizēm, mūžam aktuāls jautājums ir par to, cik maltīšu dienā vajadzētu ieturēt. Bieži vien svarīgāk par ēdienreižu skaitu ir uzņemtā ēdiena kvantitāte, izvēlētie produkti, kā arī fiziskā aktivitāte, tāpēc uztura speciāliste Eva Kataja sacījusi, ka piespiest sevi ēst biežāk, nekā gribētos, noteikti nevajadzētu. "Vienam būs labāk, ja ēdīs biežāk un mazākām porcijām, taču citam optimāli būs trīs maltītes dienā."

Kamēr vieni no rītiem ēd pamatīgas brokastis, saucot to par dienas svarīgāko ēdienreizi, citi to izlaiž un guļ līdz pēdējai minūtei. Uz jautājumu, vai brokastis ir ēdienreize, ko noteikti nedrīkst izlaist, dietologs Andis Brēmanis teicis, ka tas atkarīgs no katra dienas režīma – ja ēsts neilgi pirms iešanas gulēt, nav vajadzības sevi spiest ēst. Taču viņš arī norāda, ka brokastu izlaišanai var būt negatīvas sekas, piemēram, cilvēki, kam ir zems cukura līmenis asinīs, ir neproduktīvi – viņiem nebūs spēka ne garīga, ne fiziska darba veikšanai.

Turpinājumā iepazīsties ar skaidrojumiem, kādā veidā izlaista ēdienreize vēl var ietekmēt cilvēka organismu.