Kafija tikai kaitēs – noderīgi ieteikumi cīņai ar nespēku pavasarī

Dienām kļūstot garākām un gaišākām, bet nakts stundām atkāpjoties, priekam par pavasara tuvošanos nereti seko enerģijas trūkums un nespēks, arī hronisku slimību un alerģiju saasināšanās. Pavasara nogurums jeb pavasara letarģija ir sezonāls process, kas skar teju 70 procentus ziemeļu populācijas. Kā ar to cīnīties, un kā atjaunot enerģijas rezerves?

Pastāv divas hipotēzes par pavasara noguruma izcelsmi. Tatjana Ļiņova, "Veselības centra 4" filiāles "Anti-Aging Institute" dermatoloģe un imunoloģe, skaidro: "Pirmā hipotēze ir saistīta ar hormonu ciklu. Cilvēka piemērošanās jeb adaptīvos mehānismus regulē hormoni. Nakts režīmā izstrādājas hormons melatonīns, bet dienas laikā – serotonīns. Pavasara sākumā, kad dienas kļūst garākas, enerģijas resursi ātri tiek izsmelti. Mūsu adaptīvajam mehānismam vajag pāris nedēļu, lai pārslēgtos no nakts uz dienas režīmu, pārejot uz vasaras laiku. Savukārt otra hipotēze vēsta par to, ka uz pavasara pusi esam izsmēluši organisma vitamīnu un minerālvielu rezerves, līdz ar to neesam enerģiski un spēka pilni."

Saskaroties ar pavasara nogurumu, neatkarīgi no tā izcelsmes ne vienmēr ir jāķeras pie radikāliem vai medikamentu risinājumiem – daudz iespējams paveikt, izmantojot dabas dotos resursus un veltot vairāk rūpju pašsajūtas uzlabošanai šajā pārejas periodā. Tāpat arī talkā var nākt mūsdienu tehnoloģijas un rīki.

Noķert gaismu labākai pašsajūtai



Vienkāršākais veids, kā sevi pārslēgt pavasarim, ir katru dienu iziet 30 minūšu pastaigā, lai noķertu sauli un dienasgaismu, ideālā variantā saulainos brīžus apvienojot ar mērenām fiziskām aktivitātēm, īpaši – ar kardioslodzi. Tā palīdzēs normālai hormonu sintēzei un arī miega cikla regulēšanai.

Savukārt tehnoloģiju eksperts Artūrs Bernovskis vienmēr aizņemtajiem pilsētniekiem, kuriem nepietiek laika aktivitātēm dabiskā gaismā, iesaka izmantot speciālās viedās brilles, kas izstaro zilās gaismas spektru, un dienasgaismas lampas, piemēram, "Philips" "Wake-Up Light", vai citu gaismas ierīci, kas imitē saules gaismu, krāsas un skaņas, palīdzot vieglāk pamosties. Parocīgs palīgs gaismas uzņemšanai ir "HumanCharger", kas ar austiņu palīdzību nodrošina organismam nepieciešamo gaismas devu, spīdinot gaismu ausī 12 minūtes 12 reizes dienā.

Pavasara vitamīnu bumbas – dīgsti



Lielisks minerālvielu avots ir dīgsti, diedzējamie zaļumi, kurus ikviens var ēst, protams, bez pārmērībām. Dīgsti visu gadu ir nopērkami lielāko veikalu dārzeņu nodaļās, bet tos vienkārši var izdiedzēt arī pašu spēkiem un pievienot maltītēm vai sagatavot zaļumu smūtiju. Tāpat diedzētos zaļumus var sagatavot kā mazas "vitamīnu bumbas" šotiņu veidā, ar blenderi samaļot kviešu zelmeni un izspiežot tā sulu.

Foto: Shutterstock

Vitamīni un minerālvielas papildus uzturam

Mūsu platuma grādu iedzīvotājiem gada tumšajos mēnešos būtu jālieto D vitamīns un regulāri jāpārbauda tā rādītāji. Ja tie ir kritiski zemi, noteikti būtu jāvēršas pie ārsta un talkā jāņem D vitamīna medicīniskās formas. Papildus D vitamīnam uz pavasara pusi profilaksei noderēs A, K, C un B grupas vitamīni. Tie palīdzēs gan nervu sistēmai un labākai pašsajūtai, gan ādai un imunitātei, lai organismam būtu vieglāk izturēt adaptīvo periodu. Tomēr jāņem vērā, ka mākslīgi sintezētie vitamīni noteikti nav pirmais, pie kā jāķeras, saskaroties ar pavasara nogurumu.

Tīrs ūdens stimulatoru vietā



Tāpat pavasara pārejas posmā nevajadzētu aizrauties ar ikdienas stimulatoriem – kafiju, melno tēju un enerģijas dzērieniem – jo vairāk tos lietosim, jo pastiprināti tiks tērētas organisma rezerves, bet īslaicīgam spēku uzplūdam sekos straujš enerģijas kritums un nespēks. Tāpēc pavasarī kafijas vietā biežāk ieteicams izvēlēties ūdeni.

Te Bernovskis kā noderīgu un interesantu palīgu iesaka ūdens someljē Dana Voļevaha izstrādāto pasaulē pirmo izglītojošo ūdens izvēles lietotni "PickAqua", kas bez maksas pieejama "Google Play" un "AppStore" veikalos. "PickAqua" ļauj iedziļināties dzeramā ūdens piedāvājumā un veikt katram gadījumam piemērotāko izvēli.

Ķermeņa procesu iekustināšana



Pavasaris ir arī īstais laiks ķermeņa procesu iekustināšanai. Te var palīdzēt fizioterapija, masāža un limfodrenāža, jo šo procedūru laikā organisms pārslēdzas no rezervju taupīšanas režīma uz aktivitāti, turklāt šīs metodes palīdzēs zaudēt lieko svaru un mazināt tūsku. Pirts cienītājiem pavasarī īpaši ieteicama infrasarkanā pirts, ja to atļauj ārstu rekomendācijas un veselības stāvoklis.

Veselības mēnesis darbavietā



Pāreja uz pavasara laiku neizbēgami ietekmē arī profesionālo sniegumu, pazeminot darba ražīgumu, tāpēc tas ir īstais brīdis, kad darba devējiem pievērst pastiprinātu uzmanību kolektīva veselībai.

Tehnoloģiju eksperti iesaka izmantot jau pieejamās platformas un lietotnes, kas palīdzēs mobilizēt kolektīvu rīcībai. Piemēram, Latvijā radītajā "Efectio" platformā ar izglītojošu uzdevumu palīdzību iespējams īstenot virtuālā veselības mēneša ieceri – ar spēles elementiem un bez papildu finanšu ieguldījuma. Turklāt tas ir veids, kā saliedēt komandu un vairot pozitīvas emocijas darbinieku vidū.

