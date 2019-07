Kaitē ne tikai alkohols un smēķēšana: ieteikumi aknu, sirds un citu orgānu veselības uzlabošanai

Cilvēka dzīvesveids ir ļoti nozīmīgs, ja runa ir par viņa veselību. Turklāt kaitīga ir ne tikai smēķēšanas un alkohols. Ja vēlies, lai tavas aknas, nieres, sirds un citi orgāni būtu veseli, ir jāpievērš uzmanība arī tam, ko tu ēd un cik daudz kusties.

Lai palīdzētu tev justies labi, piedāvājam ieskatīties "Viņa" arhīvu rakstos par to, kā uzlabot dažādu orgānu, kā arī muguras veselību. Piemēram, aknu veselības uzlabošanai ir ļoti būtiski neaizrauties ar alkohola lietošanu, kā arī atteikties no citiem kaitīgiem paradumiem, piemēram, neveselīga uztura un mazkustīguma. Atceries, ka arī plaušu veselības uzlabošanai svarīgi ir ne tikai izvairīties no smēķēšanas, bet arī ēst veselīgāk.

Lasi un uzzini arī par to, kādi paradumi bendē tavas nieres un sirdi. Tāpat piedāvājam ieskatīties arī dzīvesstila kļūdās, kas veicina muguras sāpju veidošanos, kā arī būtiskākajā par prāta spēju nosargāšanu vecumdienās.