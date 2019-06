Kam teikt ardievas, lai kļūtu laimīgs

Neskatoties uz to, ka ikviens no mums vismaz ārēji ir atšķirīgs, katra svarīgākais dzīves mērķis ir būt laimīgam. Tāpat, lai arī kas nestātos ceļā šī mērķa sasniegšanai, vislielākais šķērslis esam mēs paši. Varētu šķist, ka pilnai laimei vēl kaut kā pietrūkst, iespējams, ir tieši pretēji – tev visa kā ir par daudz. Un ir laiks no liekajiem šķēršļiem atvadīties.

Iedvesmojoties no ''Live Strong'', piedāvājam uzzināt lietas, kurām nepieciešams teikt ardievas, lai savu mērķi būt laimīgam, tu varētu sasniegt jau pavisam drīz.

Kā būtu, ja būtu

Cilvēks nav radīts, lai nemitīgi skatītos pagātnē un prātotu, ko varēja darīt citādāk. Nožēla un vilšanās par to, kas jau paveikts un vairs nav maināms, ietekmē cilvēka šodienu, jo ļaujoties apcerēšanai par to, kāpēc tomēr nevajadzēja darīt tā, kā izdarīts, neļauj veikt tālākos soļus, kas, iespējams, būs veiksmīgi un palīdzēs kļūt piepildītam. Tāpēc beidz skatīties pagātnē un koncentrējies uz ceļu, kas tev vēl tikai priekšā.

Neiespējamas gaidas

Lai gan, uzstādot sev pārāk augstus mērķus vai cerot uz kaut ko lielu, tu aizbildinies, ka tas vien tāpēc, ka šādi palīdzēsi sasniegt sev vēlamo, brīdī, kad atduries pret realitāti, tevi pārņem vilšanās. Laimīga vari būt vien tad, ja no situācijas gaidīsi konkrētu iznākumu, bet tai pat laikā uz to skatīties ar atvērtu prātu un ļausi notikt tam, kam jānotiek.

Ko citi padomās?

Ja tu nemitīgi uztraucies par to, ko citi par tevi un tavu rīcību varētu domāt, ir laiks no šīm domām atvadīties un koncentrēties uz to, ko domā tu pati. Nevienam citam nav nepieciešams izteikt papildu atzinību, ja pati lepojies par sevis paveikto. Ziedojot savu enerģiju, lai prātotu par to, ko citi savukārt prāto par tevi, tu atsakies no laimīgajiem mirkļiem. Tāpēc pajautā sev, ko tu varētu paveikt, ja šodien visu savu enerģiju, kuru velti uztraucoties par citu viedokli, ieliktu tajā, lai sasniegtu to, par ko sapņo.

Koncentrēšanās uz negatīvo

Šis varētu šķist pašsaprotami, ka negatīvas domas kavē laimes hormonu darbību, taču tas nenozīmē, ka ir vienkārši no šādām domām atvadīties. Lai arī cik banāli tas, iespējams, izklausās, tomēr tas, kam ikdienā koncentrējamies, pēcāk pie mums arī atnāk. No tā izriet, ka, ja domāsim, ka viss ir slikti, tā arī būs. Tāpēc pamēģini visā saskatīt sudraba maliņu.

Stress

Stress mazās devās var kalpot kā motivācija paveikt kādu uzdevumu ar vislabāko sniegumu. Taču problēmas sākas brīdī, kad stresa ir tik daudz, ka tas ietekmē mūs gan fiziski, gan emocionāli. Kad stresa hormoni ir pārāk augstā līmenī, palielinās risks pieņemties svarā, ciest no sirds slimībām vai kāda iekaisuma. Tāpat stress tiešā veidā ietekmē to, kā jūtamies. Tāpēc šādas situācijas, kas liek pārmērīgi uztraukties, nepieciešams atrisināt mierīgi un ar skaidru prātu un uzreiz palaist vaļā.

Attaisnojumi

Tikai uzņemoties atbildību par lēmumiem, kurus esi pieņēmusi, iespējams būt patiesi laimīgai. Cenšoties vainot kādu citu pie tavām kļūdām, tu nespēj uz situāciju paskatīties no cita skatu punkta un saprast, ko tu varēji izdarīt citādāk, lai tā nenotiktu. Brīdī, kad vairs neaizbildinies un pieņem, ka esi kļūdījies, saproti, ka tu pats ietekmē lietu iznākumu, kā arī spēj ietekmēt to, kā tu jūties.

Emocionālā bagāža

Visiem no mums ir viena vai vairākas negatīvas pieredzes. Tāpat liela daļa cilvēku savā dzīves laikā ir tikuši traumēti. Taču neskatoties uz to, cik liela ir tava emocionālā bagāža, ir nepieciešams apstāties, pārdzīvotajam ieskatīties acīs, saprast, ko no tā vari mācīties, un atstāt visu tur, kur tas ir – pagātnē. Ja pie savas bagāžas turēsies pārāk spēcīgi, tas var tiešā veidā ietekmēt ne tikai to, kā jūties, bet arī traucēt veidot veselīgas partnera un darba attiecības. Ja paša spēkiem nespēj pieņemt un palaist vaļā to, kas noticis, vērsies pie speciālista.