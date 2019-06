Kāpēc karstumā pampst kājas un kā ar to cīnīties

Siltais un pat karstais laiks nes sev līdzi ne mazums problēmu, jo ķermenis tam ne vienmēr pielāgojas, nesagādājot nepatīkamas sajūtas. Ļoti izplatīta problēma vasarās ir pietūkušas kājas un smaguma sajūta tajās. Tā ne tikai apgrūtina dažādu apavu uzvilkšanu, bet arī rada nepatīkamas sajūtas.

Runājot ar kāju pietūkšanu vasarā, ir būtiski ne tikai tas, ko darīt, kad esi jau saskārusies ar nepatīkamajām sajūtām, bet arī tas, kā no tā izvairīties. Pēc iespējas mazāk laika karstā vidē, pietiekams kustību daudzums un izvairīšanās no dehidratācijas ir tikai dažas no lietām, kas var palīdzēt izvairīties no sapampušām kājām vasaras vakaros.

Tāpat šajā rakstā uzzināsi arī par citiem iemesliem, kas var veicināt kāju uztūkšanu, jo karstums ne vienmēr ir galvenais vaininieks.