Kāpēc pirms svētkiem nomāc skumjas, un kā tās uzveikt

Laiks pirms Ziemassvētkiem bieži tiek asociēts ar iekšēju mieru, prieku, labestību un patīkamu satraukumu. Tomēr netrūkst cilvēku, kas šajā laikā jūtas skumji un nelaimīgi, turklāt svētku tuvums un sajūta, ka prieks ir obligāts, negatīvās emocijas tikai pastiprina. Par to, kas izraisa pirmssvētku skumjas un kā ar tām cīnīties, stāsta "Huffpost" eksperti.

Nereālas gaidas un nepiepildīti sapņi

Ikviens no mums sapņo un idealizē savu dzīvi, bet, saskaroties ar realitāti, bieži tiek piedzīvota vilšanās. Ziemassvētku laikā tas mēdz izpausties īpaši spilgti. Gatavošanās perfektiem, baltiem un pastkartītes cienīgiem svētkiem ne tikai izraisīs vilšanos, bet var likt piedzīvot dažus depresijas simptomus. Ziemassvētku filmas, reklāmas un sociālos tīklos redzamais var radīt ideju par to, kādiem jābūt ideāliem svētkiem, bet realitātē šīs gaidas nav iespējams piepildīt.

Cilvēki cer ne tikai uz perfektiem laikapstākļiem, pūkainu sniegu un maigu sveču gaismu, bet arī brīnišķīgām attiecībām ar ģimeni, perfektu saskaņu un vienprātību visos jautājumos. Realitātē viss var izvērsties citādi, un netrūkst ģimeņu, kur tieši Ziemassvētku brīvdienas ir konfliktiem bagātākais laiks. Tā vietā, lai cerētu uz maģiskām pārmaiņām, pieņem realitāti, priecājies par to, kas tev ir (iespējams, ka tavā ģimenē svētkos uzvirmo konflikti, bet tev ir šī ģimene). Ja šis laiks tevi patiesi nomāc, atceries, ka tas nav pārāk ilgs un jau pēc nepilna mēneša tas būs aiz muguras.

Centieni izdarīt pārāk daudz

Svētku laikā cilvēki bieži saskaras ar milzu stresu un spiedienu paveikt neiedomājami daudz – saplānot svētku mielastu, organizēt pasākumus, sagādāt dāvanas –, bet ikdienas pienākumi nekur nepazūd. Tieši otrādi – daudzās darbavietās gada nogale ir pats aizņemtākais laiks. Apziņa, ka nevari visu paspēt, ļoti bieži izraisa pirmssvētku skumjas. Tu, protams, nevari nolikt malā visus savus pienākumus, bet tu vari no sevis neprasīt pārāk daudz. Ja jūti, ka netiec galā, palūdz savu tuvinieku palīdzību. Tava ģimene sapratīs, ja pateiksi, ka tev nav spēka lielāko daļu svētku pavadīt pie plīts, gatavojot neaizmirstamas vakariņas. Vienojieties par vienkāršāku cienastu vai atrodi sev palīgus. Tas pats attiecas arī uz citiem pienākumiem. Seko līdzi savai pašsajūtai un neuzņemies to, kas novedīs tevi līdz spēku izsīkumam.

Savu sajūtu salīdzināšana ar dzīves atspoguļojumu sociālajos tīklos

Sevis salīdzināšana ar to, ko redzi citu cilvēku dzīvēs un sociālajos tīklos var būt ļoti smags pārdzīvojums. Tu jūties pārgurusi un nelaimīga, ne viss izdodas, kā iecerēts, bet no visiem stūriem uz tevi lūkojas smaidošas sejas, perfekti iekārtoti un izdekorēti mājokļi un laimīgi pārīši ar mirdzošām acīm pie Ziemassvētku eglītēm. Centies izvairīties no savas iekšējās pasaules un dzīves realitātes salīdzināšanas ar to, ko citi izrāda uz āru. Tu neesi vienīgā, kuras svētki nav perfekti. Paturi prātā, ka tu taču arī vari saņemties vienam smaidošam pašiņam ar svētku rotājumiem fonā, nevis blakus esošo nekārtību. Daudzas bildes, kas liek tev justies slikti, tieši tādā veidā ir arī tapušas.

Sevis atstāšana novārtā

Lielai daļai decembris ir pats aizņemtākais laiks visa gada garumā – darbā jūtams milzu spiediens, neskaitāmi pasākumi, no kuru apmeklēšanas atteikties nedrīkst. Neskaitāmie darbi un pienākumi liek atstāt novārtā lietas, kas parasti lika tev justies labi – jogas nodarbība no paša rīta, veselīga, mājās gatavota maltīte, meditācija, masāža vai vizīte pie manikīra. Atteikšanās no laika sev kombinācijā ar paveicamo darbu gūzmu rada trauksmi un stresu, kas liek justies slikti. Šajā laikā centies veltīt īpašu uzmanību rūpēm par sevi – neēd par daudz saviesīgos pasākumos un nekautrējies atteikties no tās karstvīna glāzes, kas pasliktina miega kvalitāti, palielinot nogurumu un neļaujot tev paveikt kādu no sevis lutināšanas pasākumiem, piemēram, liedz apmeklēt treniņu.