Karsto dienu nepatīkamās sekas: kā ārstēt saaukstēšanos un nesaslimt nākotnē

Tveicīgās maija dienas, kad termometra stabiņš sasniedza +30 grādu atzīmi, daudziem nesa ne tikai nosauļotus vaigus, bet arī iesnas, sāpošu kaklu un klepu. Iemesls tam nereti ir lielās temperatūras svārstības, piemēram, ilgstoši sēžot caurvējā vai ieslēdzot kondicionētāju, kas šķietami ir vienīgais glābiņš karstajos brīžos. Kā ārstēt šādu saaukstēšanos un kā izvairīties no slimošanas vasarā, skaidro Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" pneimonoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Madara Tirzīte.

Kā portālam "Delfi" norāda speciāliste, saaukstēšanās jebkurā gadījumā ir vīrusu izraisīta saslimšana, tāpēc nav atšķirības, vai saslimsti karstā vasarā, atrodoties kondicionieru tuvumā, vai aukstā ziemā, kad izmirkušas kājas. "Vienalga, kādā veidā cilvēks ir saslimis ar vīrusa izraisītu saslimšanu, ārstēšanās ir vienāda." Pneimonoloģe uzver, ka šādās situācijās nevajadzētu sevi īpaši nodarbināt. "Jāsaglabā miera, saudzējošs režīms. Tāpat jāuzņem adekvātā daudzumā šķidrumus, tā apjoms būs individuāls, ņemot vērā pacienta iespējamās blakusslimības."

"Nevajadzētu lietot kādus specifiskus klepus sīrupus vai tabletes, kā arī tautas līdzekļus kā medus, jo tie pārsvarā klepu vai nu neietekmē nemaz vai var pat pasliktināt. Ja klepus ir sauss un ļoti mokošs, tad var konsultēties ar ārstu par specifisku, klepu nomācošu līdzekļu lietošanu," skaidro ārste. "Tāpat nevajadzētu arī aizrauties ar dažādu klepus "ledeņu" sūkāšanu, jo arī to sastāvs un efekts bieži ir līdzīgs jau iepriekš minētajiem klepus sīrupiem, kā arī pārsvarā sastāv no salīdzinoši liela cukura daudzuma. Tādejādi tiek uzņemts lieks cukura un kaloriju daudzums. Šo ledeņu sūkāšana dažkārt sniedz nelielu un īslaicīgu atvieglojumu, ja to sastāvā ir mentols, taču tad var izvēlēties tikai mentolu saturošus līdzekļus bez pievienota cukura vai kādiem citiem klātpievienotiem klepus līdzekļiem. Tāpat īslaicīgu simptomātisku atvieglojumu var gūt no eļļainu aerosolu izsmidzināšanas rīklē vai eļļas deguna pilienu lietošanas, kas pārklāj rīkles un aizdegunes sakairināto gļotādu. Šeit gan uzmanīgi jāizvērtē līdzekļiem pievienotie ēteriskie savienojumi, kas dažiem pacientiem varētu izraisīt alerģiskas reakcijas vai nevajadzīgu papildus kairinājumu."

Daktere Tirzīte norāda, ka, uzsākot ārstēšanos, pacientam jāizvērtē, vai ir kādas nopietnas blakusslimības un vai ir pamats baidīties, ka vīrusa izraisītā saslimšana var vēlāk radīt kādas komplikācijas. "To vislabāk izvērtēt kopā ar ārstu. Pacienti parasti zina, vai viņiem ir kāda slimība vai nē – vai ir paaugstināts asinsspiediens, hroniska sirds mazspēja, hroniskas nieru slimības, cukura diabēts vai citas slimības." Šie cilvēki lielākoties ir lietas kursā, ka vīrusu slimību saslimšanas gadījumos par turpmāko rīcības taktiku labāk konsultēties ar savu ģimenes ārstu.