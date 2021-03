Kas ir emocionālais detokss un vai tev tas ir nepieciešams

Vai dažkārt esi tik ļoti pārapņemta ar savām domām vai pienākumiem, ka rodas sajūta, it kā tu slīktu plūstošajās smiltīs? Vai arī tu vairs nespēj kontrolēt savas emocijas, tāpēc esi viegli iespaidojama un bieži vien uz situācijām, kuras parasti neuzskati par pārāk stresainām, reaģē pārspīlēti? Varbūt tu jūties norobežojusies no citiem, cīnies ar kādu bērnības traumu vai pagātnes atraidījumiem, kas ietekmē tavu tagadni un nākotni. Ja kaut kas no minētā tev šķiet pazīstams, iespējams, ir laiks emocionālajam detoksam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas tev jāzina par emocionālo detoksu un kā atbrīvošanās no toksiskām sajūtām var palīdzēt uzlabot garīgo veselību? Lūk, turpinājumā.

Kas ir emocionālais detokss?

Klīniskā psiholoģe Barbara Forda Šabaza portālā ''Healthy'' emocionālo detoksu raksturo kā uzvedības un darbības, kas ''novērš emocijas, kas traucē optimālas garīgās veselības uzturēšanai un ir saistītas ar fizisko veselību.'' Iespējams, izklausās vienkārši, bet patiesībā emocionāli atslēgties no ikdienas var būt grūtāk, nekā tas šķiet. ''Dzīvojot kultūrā, kas vairāk novērtē nodarbinātību, nekā apstāšanos un būšanu ar sevi, mēs darbojamies autopilotā, tādējādi sevi iztukšojot, novēršot uzmanību no apkārt notiekošā un attālinoties no citiem, turklāt galvenokārt no sevis,'' skaidro Šabaza.

Lai gan nav iespējams ātri atbrīvoties no kādas traumas, stresa un izdegšanas, tas tomēr ir izdarāms. Turpinājumā ieteikumi emocionālajam detoksam.