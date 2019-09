Kas ir intīmais fitness: ieguvumi veselībai un kā ieviest ikdienā

"Iegurnis vistiešākajā mērā ir dārgumu lāde, uz kuras mēs sēžam, tikai sākumā atslēga ir nolauzta un paslēpta," uzskata iegurņa pamatnes un maksts muskulatūras attīstīšanas programmu autore un trenere Jana Paegle. Viņa atklāj, kas ir intīmais fitness un kāpēc sievietei vajadzētu tam pievērsties.

Mūsdienās liela daļa sieviešu vismaz astoņas stundas dienā pavada sēžot. "Nevienā cilvēka attīstības posmā šāda statiska sēdēšana nav bijusi paredzēta," skaidro programmas autore. Sēdošā dzīvesveida dēļ cieš arī iegurnis. "Sievietes iegurnim ir jākustas un jābūt elastīgam," skaidro Paegle un atklāj, ka pat tās sievietes, kas pēc astoņu līdz desmit stundu garas darba dienas birojā divas līdz trīs reizes nedēļā dodas uz sporta zāli, nespēj to kompensēt. "Jaunā nāve ir sēdēšana, nevis smēķēšana," reiz teicis Dr. James Levine, Arizonas klīnikas inciētā projekta Obesity-Solutions vadītājs.

Problēmas, ko var radīt nosēdēts iegurnis, sieviete var sajust tikai ar laiku. "Jo vairāk gadu paiet, jo vairāk mēs izvēlamies šādu nekustīgu dzīvesveidu, jo lielāku iespaidu tas atstāj uz sievietes iegurni," skaidro Paegle. Taču to ir iespējams mainīt. Viena no lietām, kas sievietei var palīdzēt ir intīmais fitness.

Intīmais fitness ir iegurņa pamatnes muskulatūras aktivizācija. Šī muskulatūra atrodas iegurņa apakšējā daļā, un tā balsta sievietes reproduktīvos orgānus – dzemdi, urīnpūsli, olnīcas un zarnu traktu. Šīs muskulatūras atslābums var radīt tādas problēmas kā urīna un fēču nesaturēšanu, asinsrites problēmas u.c.

Arī klitors ir daļa no iegurņa pamatnes muskulatūras. Ja klitora sistēma ir neapzināta vai atrofējusies, tad sieviete vairs nespēj gūt baudu intīmās tuvības laikā.

Iegurņa pamatnes muskuļa attīstīšana un apzināšanās palīdzēs ne tikai izvairīties no iepriekš minētajām veselības problēmām vai tās samazināt, bet arī uzlabot sievietes veselību kopumā, pašvērtējumu un palielināt libido. Paegle skaidro, ka tas palīdzēs arī samazināt sāpes, ko sievietes piedzīvo mēnešreižu laikā, un labāk sajust un kontrolēt savu ķermeni dzemdībās. Vairāk par iegurņa funkcijām dzemdību un pēcdzemdību periodā lasi šajā rakstā.

Taču šīs muskulatūras aktivizācija, kas ir intīmā fitnesa pirmais solis, ir visgrūtākā, jo sieviete šo muskuli neapzinās, skaidro Paegle: "Sieviete ar prātu spēj vadīt tikai tās ķermeņa daļas, kuras spēj vizualizēt un sajust, bet pārsvarā mūsdienu sievietēm šī zona apziņā neeksistē. Sieviete labi sajūt savu seju, piemēram, lūpas, uzacis, vaigus, austiņas u.c., bet viss, kas atrodas no nabas līdz ceļiem, ir "tumšs mežs" – šī zona neeksistē."

Trenere skaidro, ka iegurņa pamatnes muskulatūras vingrinājumi nav atsevišķa grupa un, lai tos pareizi aktivizētu, nepieciešams darbināt un stiprināt arī citas muskuļu grupas, piemēram, vēdera, muguras muskuļus, kā arī gurnus. "Vienmēr ķermenis un muskulatūra ir jāsaskata kā kopums," viņa piebilst. Kā tas notiek praktiski? Veicot vingrinājumus, kuros tiek noslogota ķermeņa augšējā daļa, ir jāsavelk arī iegurņa pamatnes muskulatūra. "To var izdarīt, tikai apzināti pie tā piedomājot," viņa piebilst.

Lai radītu priekšstatu par to, kādas ir sajūtas, kad tiek darbināta iegurņa pamatnes muskulatūra, Paegle piedāvā divus vingrinājumus.

Iedomājies, ka tev ir jāuzpūš viens no tiem mazajiem, stingrajiem baloniņiem, kas bērnībā prasīja zināmu piepūli. Pieliec šo iedomu balonu pie lūpām un centies to no visa spēka uzpūst. To darot, tu pamanīsi, kā saspringst vēdera apakšdaļa, un izjutīsi spiedienu no augšas. Lūk, tās ir sajūtas, kādām nevajadzētu būt, aktivizējot iegurņa pamatnes muskulatūru, jo tādā veidā sieviete izdara nevajadzīgu spiedienu uz savu iegurni.

Tagad izmēģini šo vingrinājumu – iedomājies, ka tev ir iedomu salmiņš un glāze ar garšīgāko smūtiju pasaulē, kuru tu jau esi gandrīz iztukšojusi, taču glāzes dibenā vēl ir nedaudz palicis garšīgā dzēriena. Pieliec iedomu salmiņu pie lūpām un centies intensīvi izsūkt no tā smūtiju. Arī pildot šo vingrinājumu, vēdera lejasdaļa tiek sasprindzināta, taču šīs sajūtas nāk no apakšas uz augšu, nevis otrādi, kā tas bija, pūšot iedomu balonu. Tieši šīs ir sajūtas, kas parāda – tu esi pareizi aktivizējusi iegurņa pamatnes muskulatūru. Lai panāktu papildu efektu, centies, sūcot salmiņu, ievilkt vēderu uz iekšu, cenšoties nabu pievilkt pie mugurkaula.

Taču viss nav tik vienkārši, kā varētu likties. Paegle skaidro, ka ir dažādas tehnikas, ar kuru palīdzību var iemācīties aktivizēt un trenēt iegurņa pamatnes muskulatūru, un to apgūšana var prasīt vairākas stundas. Programmas autore iegurņa vingrinājumus pielīdzina mazai un vieglai pulsācijai. Viņa atklāj, ka sievietes nereti grib sajust un veikt spēcīgas, izteiktas kustības, taču tas nav šīs muskulatūras darbināšanas pamatā. "Te ir nepieciešama trenera uzraudzība, lai viņš var pārbaudīt, vai sieviete kustības veic pareizi," piebilst programmas autore. "Ja mēs veicam kustības pareizi, mēs esam ieguvējas, bet, ja nepareizi, – mēs situāciju tikai pasliktinām."