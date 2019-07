Kas liecina par aknu vēzi, un kādi ir galvenie slimības riska faktori

Aknu vēzis nav viena no izplatītākajām onkoloģiskajām saslimšanām – to katru gadu diagnosticē mazāk nekā 200 cilvēkiem. Tomēr lielā daļā gadījumu slimība tiek diagnosticēta novēloti, kas ievērojami samazina iespēju to uzveikt. Tiesa, aknu vēzis ir viena no tām slimībām, kuras risku ir iespējams ievērojami samazināt, pievēršot rūpīgāku uzmanību savam dzīvesveidam.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati, 2017. gadā aknu un intrahepatisko žultsceļu audzējs atklāts 174 cilvēkiem, no kuriem 105 bija vīrieši, bet 69 – sievietes. Slimība bieži atklāta novēloti. Četriem pacientiem vēzis atklāts pirmajā stadijā, bet deviņiem – otrajā. Trešajā stadijā audzējs diagnosticēts 16 cilvēkiem, bet ceturtajā – 56. Tāpat 78 pacientiem stadija nav precizēta, bet vairākiem cilvēkiem diagnoze ir uzstādīta pēc nāves.

Kā skaidro "Web Md", tikai nelielā daļā gadījumu aknās veidojas primārais audzējs. Daudz biežāk šajā orgānā atrodamas metastāzes audzējiem, kas atrodas citur. Tiesa, mazattīstītās valstīs, kur ir izplatītas hepatīta infekcijas, primārs aknu vēzis ir daudz izplatītāks.