Kas notiek ar organismu, pārtraucot lietot alkoholu

Iespējams, tev šķiet – ikvakara vīna glāze neko ļaunu nenodara un tavai labsajūtai nāk tikai par labu. Tomēr, vai esi domājusi, kāda būti tava dzīve, ja tu atteiktos no alkohola pavisam vai arī sāktu to lietot ievērojami mazākos daudzumos? Īpaši tad, ja vakara vīna glāze ir krietni lielāka un pilnāka par tām, ko pasniedz smalkos restorānos, vai arī tu mēdz izdzert pusi pudeles vai vairāk.

"Prevention" eksperti ir nosaukuši astoņas lietas, kas mainās, pārstājot lietot alkoholu.

Uzlabosies tava miega kvalitāte

Lai arī šķiet, ka glāze vīna vai pudele alus padara tevi miegainu un palīdz iemigt, bet otrā rītā tevi no šāda alkohola daudzuma paģiras nemoka, tas noteikti nepalīdz gulēt labāk. Pat, ja tu iemiedz ātrāk, alkohols negatīvi ietekmē miega kvalitāti, jo neļauj tev ieslīgt dziļā miega fāzē. Tas nozīmē, ka nākamajā dienā pēc iedzeršanas nejutīsies pilnībā izgulējusies un atpūtusies. Un atceries – labāks miegs nozīmē, labāku garastāvokli un augstākas koncentrēšanās spējas.

Tu nepārēdīsies vakariņu laikā

Alkohols veicina ēstgribu. Tas nozīmē – jo vairāk dzersi, jo vairāk ēdīsi. Pārstājot lietot alkoholu, ir vieglāk nepārēsties vakariņu laikā. Tāpat paturi prātā, ka arī alkohols ir bagāts kalorijām, tāpēc tā lietošana noteikti nenāks par labu tavai figūrai un var veicināt pieņemšanos svarā.

Tev var parādīties kāre pēc saldumiem

Lai arī alkohola lietošana palielina ēstgribu, pārtraucot to lietot, var palielināties kāre pēc saldumiem. Cukurs veicina dopamīna izdalīšanos, liekot tev just prieku un apmierinātību. Alkohols iedarbojas līdzīgi, tāpēc, no tā atsakoties, var parādīties vēlme ēst kaut ko saldu.

Svaru zaudēt kļūst vieglāk

Alkohols palielina uzņemto kaloriju daudzumu tā, ka iedzert mīlētāji to pat nepamana. Dienas laikā tie var būt pat vairāki simti kaloriju. Tas nozīmē, ka, pārtraucot dzert, tu vari sākt zaudēt svaru pat bez īpašas piepūles.

Uzlabosies ādas stāvoklis

Tas ir normāli, ja, pārtraucot lietot alkoholu, uzlabosies tavas ādas stāvoklis. Tā kļūs dzīvīgāka un vairs nebūs tik sausa un nespodra. Tas skaidrojams ar to, ka alkoholam piemīt diurētiska iedarbība un tas veicina organisma atūdeņošanos.

Tu vari piedzīvot nepatīkamas garastāvokļa svārstības

Alkohols daudziem ir līdzeklis, lai atbrīvotos un iejustos kompānijā, kā arī izklaidētos ballītē. Var gadīties, ka, atsakoties no alkohola, tu jutīsies tā, it kā kaut ko palaistu garām. Tāpat cilvēki, kas pārtrauc lietot alkoholu, kādu laika periodu var just pastiprinātu nemieru un satraukumu.

Tev būs vairāk naudas

Diez vai šis ieguvums prasa papildu komentārus. Alkohols nav lēts. Jo mazāk tērēsi līdzekļus tā iegādei, jo vairāk tev atliks citu vajadzību apmierināšanai. Pamēģini izrēķināt, cik daudz naudas iepriekšējā mēneši iztērēji alkohola iegādei. Jā, arī klubu apmeklējumi un pasēdēšana pie alus kausa ar draugiem šeit ir jāieskaita.

Samazināsies vēža risks, bet var palielināties sirds problēmu iespējamība

Alkohola lietošana tiek saistīta ar paaugstinātu mutes, aknu un zarnu vēža risku. Jo vairāk tu dzer, jo augstāks ir šis risks. Tomēr ir arī pētījumi, kas parāda, - ja cilvēks ir regulāri lietojis alkoholu, pilnīga atteikšanās no tā var paaugstināt sirds un asinsvadu slimību risku. Tiesa, šajā gadījumā risks paaugstinās minimāli.