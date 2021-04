Ko kakla izskats var pavēstīt par tavu veselību

Vai zināji, ka, vienkārši kārtīgi aplūkojot savu kaklu, tu vari novērot pat dzīvību glābjošas pazīmes, kas vēsta par noslēpušām veselības problēmām? Nostājies spoguļa priekšā un rūpīgi inspicē savu kaklu. Smalkas norādes, piemēram, jauns ''puns'' vai vēnu izmaiņas, var liecināt par slēptām problēmām, un tas, cik ātri tu tās novēro, var būtiski ietekmē iespējamās sekas. Šajā rakstā apskatām, ko kakls var mēģināt tev pateikt.

''Puns'' pie rīkles

Tev nevajadzētu redzēt savu vairogdziedzeri no ārpuses, tāpēc ''puns'', kas parādās kakla apakšējā daļā vai it kā nedaudz vairāk vienā kakla pusē, varētu būt izspiedies vairogdziedzeris. ''Iespējams, vari novērot, ka tas pārvietojas uz augšu un leju, kad kaut ko norij,'' portālā ''Good Housekeeping'' skaidro Ņujorkas Universitātes Langones veselības centra vispārējās un miega otolaringoloģijas nodaļas direktors Ēriks P. Voigts. Lielākā daļa šādu ''punu'' ir labdabīgi (tas nozīmē, ka tev nav audzējs), bet lielāks ''puns'' jeb palielināts vairogdziedzeris, laika gaitā var apgrūtināt norīšanu vai elpošanu. Atkarībā no tā lieluma ārsts var ieteikt nogaidīt un novērot, izrakstīt medikamentus vai retākos gadījumos nozīmēt operāciju.

Palielināti limfmezgli

Tā bieži vien vienkārši ir pazīme, ka tava imūnsistēma smagi strādā, cīnoties pret tādu vīrusu kā saaukstēšanās, gripa vai šobrīd joprojām aktuālais koronavīruss. Bet, ja uz kakla veidojas mezgliem līdzīgi golfa bumbiņas izmēra veidojumi, steidz pie ārsta tos pārbaudīt, jo tas jau var liecināt par kādu no kakla audzējiem,'' norāda otolaringologs Marks A. Varvaress.

Vispārējs pietūkums

Nesen apmeklēji zobārstu, pēc kura kakls ir pietūcis? Baktērijas no zobu aplikuma, kuru higiēnists noņēma, dažkārt var nokļūt asinīs, izraisot limfmezglu pietūkumu. ''Tūskai vajadzētu samazināties divu nedēļu laikā, bet, ja tas tā nenotiek, nepieciešams doties pie ārsta, lai pārbaudītu, vai tev nav kāda infekcija,'' norāda Varvaress.

Virvjaini izspiedumi

Ja pamani, ka uz tava parasti gludā kakla sāniem parādās tādi kā virvjaini izspiedumi (iedomājies izspiedušās vēnas, to mezglus), tas var liecināt par sirdsdarbības traucējumiem. ''Kad indivīdam ir sirds mazspēja, viņa sirds nepumpē asinis tik efektīvi, kā tas būtu nepieciešams. Tas var izraisīt asins uzkrāšanos un līdz ar to kakla vēnu izspiešanos,'' paskaidro Voigts. Iespējams, pirms vēnu izspiešanās novērosi citas sirds mazspējas pazīmes, tāpēc tā nav ārkārtas situācija, norāda Voigts, bet ''tev pēc iespējas drīzāk vajadzētu piezvanīt ārstam, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes.''

Plats kakls

Ja tev ir plats kakls (vīriešiem kakla apkārtmērs pārsniedz 43, bet sievietēm – 40 centimetrus), tev ir lielāks miega apnojas risks. ''Ja tu krāc, īss, resns/plats kakls nozīmē, ka tev jāizpēta savs miegs,'' norāda Varvaress. ''Blakus guļošajam pavaicā, vai tu krāc. Ja atbilde ir ''jā'', iespējams, tev ir obstruktīva miega apnoja.'' Protams, precīzu diagnozi tev varēs uzstādīt ārsts pēc dažādām pārbaudēm.

Spēcīga pulsācija kaklā

Ja novēro tādus simptomus kā elpas trūkums un vājuma sajūta, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību, jo tas var liecināt par sirds problēmām, piemēram, aortas vārstuļa nepietiekamību, kad sirds strādā vairāk, nekā vajadzētu un ir tās spēkos. Savukārt, redzami pulsējošs kakls, kad sirdsdarbības ātrums ir miera stāvoklī, ir vēl viens sarkanais signāls nekavējošas medicīniskās palīdzības meklēšanai. ''Tas var norādīt uz miega artērijas audzēju,'' norāda Varvaress. '' Papildu pulsācijai kakla augšdaļā varētu arī būt novērojams sacietējis bumbulis.''