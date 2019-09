No emocijām izbēgt nav iespējams, lai kā arī mēs censtos, tāpēc ar tām ir jāiemācās sadzīvot. Atbrīvoties no bailēm, kontrolēt dusmas un vairot prieku ir trīs lietas, ko bieži iesaka, runājot par emocijām. Tajā pašā laikā netrūkst cilvēku, kas uzsver – dusmu apspiešana mums var kaitēt. Kā tad īsti ir – vai emocijas ir jāsavalda? Kā to izdarīt? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski meklējām podkāstā "Laimes laboratorija".

Jau pašā sarunas sākumā psihoterapeits atklāj, ka, runājot par emocijām, precīzāk būtu izmantot vārdu "pārvaldīšana", nevis "kontrolēšana". "Mēs varam emocijas pārvaldīt, bet tas ir treniņa un prakses jautājums. Mēs to varam iemācīties," saka Veselovskis. Speciālists uzsver, ka cilvēki to mācās no bērnības, emociju pārvaldīšanu nav iespējams apgūt īsā laika periodā.

Psihoterapeits emocijas un to pārvaldīšanu salīdzina ar automašīnas gaismām: "Visas emocijas ir vajadzīgas – bailes, dusmas, kauns, vainas sajūta. Visas ir vajadzīgas. Ja automašīnas gaismas strādā labi, tad tās tumsā rāda ceļu. Ja emocija ir bloķēta, tad auto kaut kur ietriecas vai kāds uzskrien virsū. Ja emocija ir par stipru, proti, gaismas ir par stipru, tās apžilbina un pašam rada kaut kādas problēmas."

Emocijas ir bioloģisks mehānisms, ko nav iespējams atcelt, uzsver speciālists. Nav iespējams novērst emociju rašanos. To ir iespējams ietekmēt un pārvaldīt, bet ne atcelt.