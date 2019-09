Lielākajai daļai cilvēku ir kāda vājība, ja runa ir par ēdieniem un dzērieniem. Vienam tā ir kafija, bet cits nevar atteikties no dažādiem marinējumiem, savukārt, kāpēc TV personība un žurnāliste Kristīne Virsnīte cenšas atteikties no cukura un kāpēc, viņasprāt, cilvēki kļūst apaļīgi, sieviete skaidro raidījumā "Starp mums runājot".

Virsnīte teic, ka apgalvojums – viņa maz ēdot, esot mīts. Viņa pati nolēmusi sev mest izaicinājumu un atteikties no cukura, sākumā izturot 30 dienas. "Tad es aizeju pie savas psihoterapeites, un viņa saka: "Mīļā, ja tu gribi jaunu ieradumu, – 66 dienas."" Tieši cukuru Virsnīte vēloties izslēgt no savas ikdienas ēdienkartes, jo viņai esot ļoti liela cukura atkarība. "Citi smēķē, kad ir uztraukušies, ir jaunā projektā, vai kaut kas viņu dzīvē notiek, ir kādas izmaiņas. Ko es daru? Piebāžu sevi ar šokolādēm, iebiezināto pienu, saldajiem riekstiņiem – visu, kas ir čaukstošos papīros. Bet piebāžu, meitenes, tādā līmenī, ka bail paliek."

Tāpat Virsnīte teic, ka izskatīties labi drēbēs un patikt sev kailam, ir divas ļoti dažādas lietas. Viņa atklāj, ka esot bijis mēnesis, kad neesot sekojusi līdzi tam, ko ēdu - mierīgi apēdusi iebiezinātā piena bundžu, tajā pašā dienā pa virsu notiesājot vēl lielo šokolādi. "Un tad tu vienā brīdī saproti, ka tev tas vēderiņš bikšu malai sāk bišķiņ līst pāri. Un tad tu sevi pieķer pie domas, ka nevēlies iet tālāk. Kāpēc cilvēki kļūst apaļīgāki? Tāpēc, ka mēs soli no soļa pieņemam to, kā mēs šajā brīdī izskatāmies." Viņa teic, ka, skatoties uz sevi, ar laiku redzam – vēderiņš ir nedaudz pāri, tad vēl nedaudz. "Un tad mēs attopamies, ka skatāmies uz sevi un mēs sev riebjamies. Es negribu piedzīvot to brīdi." Virsnīte teic, ka viņa vēlētos, lai viņai pietiek tikai ar vienu šokolādes gabaliņu – lai nevajadzētu 16 gabaliņus tikai tāpēc, lai saprastu, ka apēstais patiešām ir garšīgs.

"Es nelietoju alkoholu jau ļoti daudzus gadus – tuvojas jau desmitniekam," teic Virsnīte. "Tā, ka nemaz, nemaz. Ne vīna glāzi, neko. Un mana dzīve ir superīga. Var dabūt dzīvē arī kaifu no dzīvošanas. Tev nevajag piebāzt sevi no iekšpuses."