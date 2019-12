"Kā tu vari bēdāties, ja tev ir liela laime? Tavi bērni nākuši pasaulē. Bet es biju arī bēdīga. Es nevarēju atrast savām emocijām vārdus, jo tu esi uz naža asmens. Tu esi tik laimīga un tik priecīga, bet tu esi arī bēdīga," par sajūtām pēc savu bērnu piedzimšanas raidījuma ""Viņa" skaidro" speciālizlaidumā DELFI projektam "Stiprini stipros" stāsta operdziedātāja Kristīne Zadovska.

Viņa kopā ar vīru audzina dvīņus – Ādamu un Magdalēnu. Meitai diagnosticēta trisomija. To, ka iespējami sarežģījumi, dziedātāja nojautusi jau grūtniecības laikā, bet pēc Magdalēnas dzimšanas uzreiz tapa skaidrs, ka meitenei būs nepieciešama īpaša uzmanība un rūpes. "Nakts laikā dabūju sirmu šķipsnu," pārdzīvojumus raksturo Kristīne.

Dziedātāja norāda, ka saņēmusi ļoti lielu atbalstu gan no savas mammas, gan māsas. "Viens ar to nevar tikt galā." Agrāk viņa bijusi pārliecināta un arī citiem stāstījusi par to, kā savieno karjeru un bērnu audzināšanu, bet tagad saprotot, ka patiesībā lielu darbu paveica viņas tuvinieki un meitas aukle. Bez labas komandas nodrošināt meitas ikdienas aprūpi būtu ļoti sarežģīti.

Kristīne atklāj, ka pēc bērnu piedzimšanas saskārusies ar izmisumu, jo nav bijis pietiekami daudz informācijas par to, ko darīt, pie kādiem speciālistiem vērsties. Raidījumā dziedātāja plašāk stāsta arī par sabiedrības attieksmi pret īpašiem bērniņiem, lēmumiem, kurus nācies pieņemt, darbu, kas ieguldīts meitas veselības uzlabošanā, un sasniegtajiem rezultātiem.