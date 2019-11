Ik gadu Latvijā un pasaulē novembrī īpaša uzmanība tiek pievērsta vīriešu veselībai un tam, lai kungi regulāri dotos uz pārbaudēm. Visa mēneša laikā tiek aktualizētas dažādas ar vīriešu veselību saistītas tēmas, informēts par ārstēšanās iespējām, kā arī kungi tiek aicināti savlaicīgi parūpēties par sevi un veikt veselības pārbaudes. Kādas ir biežākās sūdzības vīriešiem dažādos vecumos, kas ir prostatas vēzis, un kādēļ vīrieši tik kūtri apmeklē urologu? Par šiem un citiem ar vīriešu veselību saistītiem jautājumiem sarunājāmies ar urologu Kārli Mičuli pirmajā "Ļauj "Viņai" runāt" podkāstā.

Kā norāda Kārlis Mičulis, kopumā vīriešu veselības stāvoklis Latvijā ir ar tendenci uzlaboties, bet, protams, varētu gribēt, lai atbildība par savu veselību kungiem būtu vēl lielāka un uz profilaktiskajām pārbaudēm viņi dotos regulārāk. Visbiežāk gan vīrieši pie ārsta vēršas vien tad, kad jau ir kādas sūdzības. Tomēr pozitīvi ir tas, ka ar katru gadu mazinās prostatas vēža ielaisto stadiju skaits, tādējādi arī uzlabojas ārstēšanas iespējas.

Mičulis uzsver, ka par vīriešu veselību ir jārunā vairāk un plašāk, ne tikai vienu mēnesi gadā, novembrī. "Uzskatu, ka ir nepieciešama arī daudz plašāka veselības mācība kā mācību priekšmets skolā. Jo agrāk un vairāk par to runājam, jo esam izglītotāka sabiedrība ar mazāku tendenci uz ielaistām un nopietnām saslimšanām. Cilvēks, kas labāk apzinās savu ķermeni un organismu, spēj pieņemt adekvātākus lēmumus par ārstēšanu," viņš skaidro.

Biežākās vīriešu veselības problēmas, saslimšanas un pazīmes

"Biežākās slimības specifiski vīriešiem ir saistītas ar prostatu. Saslimšanas saistībā ar prostatu var iedalīt divās lielās grupās, viena no tām – labdabīgās saslimšanas, kas ir saistītas ar prostatas palielināšanos. Tad vīrieši vairāk sūdzas par biežāku urinēšanu, par to, ka naktī jāiet čurāt, ka urīna strūkla ir vājāka. Tas vīriešu ikdienai ļoti traucē, viņi par to uztraucas un vēršas pie urologa," skaidro Mičulis. "Daudz viltīgāka ir otra sadaļa – ļaundabīgās saslimšanas, un tas ir prostatas vēzis. Sākotnējās stadijās tas norit bez jebkādiem simptomiem. Līdz ar to vīrietis nezina, ka viņa organismā attīstās kaut kas slikts. Te galvenā loma ir regulārām profilaktiskajām pārbaudēm, kuras neprasa daudz. Profilaktiskā pārbaude primāri ir tikai asins analīzes – PSA. Atkarībā no vecuma tās ir nododamas reizi vienā vai divos gados. Tas jau dod ieskatu tajā, vai kaut kas slikts attīstās vai neattīstās," stāsta Mičulis.