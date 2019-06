Bailes no zobārsta, šķiet, nav nekas neparasts maziem bērniem, kurus vecāki un speciālisti cenšas pielabināt un visādi pierunāt, lai viņi nepretotos nepieciešamajai procedūrai. Tāpat arī tikai retais brīnās, ja bērns baidās no vakcinēšanās un adatām. Tomēr bailes doties pie ārsta ir novērojamas arī pieaugušo vidū. Tās nereti tiek slēptas aiz vilcināšanās un laika trūkuma, tomēr rezultāts ir viens un tas pats – veselības problēmas var tikt nopietni ielaistas.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2017. gadu, apmēram piektdaļa Latvijas iedzīvotāju gada laikā ne reizi nebija apmeklējusi ārstu. Turklāt statistika norāda, ka vīrieši pie speciālista vēršas retāk nekā sievietes. Iemesli tam var būt dažādi, tomēr bailes no ārsta ir reāla problēma, ar ko saskaras gan vīrieši, gan sievietes. Bieži bailes ir racionālas, bet reizēs, kad tās pārvēršas fobijā, var rasties riski veselībai.

Ārsts psihoterapeits Artūrs Utināns norāda, ka bailes no ārsta kā fobija ir reta parādība, bet ir daudz citu fobiju un baiļu, kas ir saistītas ar to, kas notiek vai var notikt ārsta kabinetā. Tās var būt, piemēram, bailes no sāpēm, bailes no asinīm, bailes no vēža vai kādas citas smagas slimības. To, vai cilvēkam ir fobija vai vienkārša nepatika, vai bailes, var noteikt pēc trim pamata pazīmēm: