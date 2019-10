Liekā svara iemesls – lēna vielmaiņa? Mīti un fakti par tās iekustināšanu

Vielmaiņa ir viens no izplatītākajiem vārdiem, kas tiek piesaukts, runājot par diētu, svara zaudēšanu, fiziskām aktivitātēm u.tml. Taču šķiet – ja kādam vaicātu, kas ir vielmaiņa un kāpēc par to tiek runāts, liela daļa uzrunāto nespētu atbildēt. Tāpat neziņa par to, kas tā ir, rada nepareizu izpratni un ar to saistītus mītus.

Portāls ''Health'' skaidro, ka vielmaiņa tiek definēta kā ķermeņa procesi, kas nepieciešami dzīvības uzturēšanai. Citādiem vārdiem – vielmaiņas procesā organisms uzņemtās kalorijas pārvērš enerģijā, kas ķermeņa pilnvērtīgai funkcionēšanai tik ļoti nepieciešama. Tāpat vielmaiņa sevī ietver citus procesus, kas nepieciešami, lai mēs spētu dzīvot, tostarp, elpošanu, pārtikas sagremošanu, šūnu atjaunošanos u.tml. Būtiski atzīmēt, ka vielmaiņa patiesi spēlē lielu lomu svara zaudēšanā vai palielināšanā, tāpēc ir svarīga tās izpratne.

Ļoti iespējams, tev vārds ''vielmaiņa'' šķiet pazīstams, kā arī it kā nojaut to, kas vielmaiņu ietekmē. Taču nojauta nereti mēdz būt aplama. Tas, ka citi tevi dēvē par caurbiru un apgalvo, ka tev ir lieliska vielmaiņa, nebūt nenozīmē, ka vari ēst pilnībā visu un tev nekad dzīvē nebūs jāsaskaras ar lieko svaru. Piedāvājam ieskatīties arī citos mītos par vielmaiņu, kas var izrādīties būtiski, ja rūpējies par savu veselību un nevēlies iedzīvoties liekā svara un aptaukošanās problēmās.

Mīts: Ja tev ir ātra vielmaiņa – drīksti ēst visu



Ir cilvēki, kas cieš no Greivsa (Graves) slimības. Šī slimība ir stāvoklis, kurā vielmaiņa ir hiperaktīva, kā rezultātā cilvēks ar šo slimību bieži vien zaudē svaru pat tad, ja nemaz necenšas to darīt. Lai gan tā ir tiesa, ka cilvēki ar ātru vielmaiņu pieņemas svarā lēnāk nekā tie, kuru vielmaiņa ir lēnāka, tomēr paātrināta vielmaiņa nav attaisnojums, lai ēstu pilnīgi visu, ko sirds kāro. Tā vietā speciālisti iesaka sabalansēt uzturu, jo tas palīdzēs uzlabot veselību.

Fakts: Lēna vielmaiņa var palielināt iespēju pieņemties svarā



Vielmaiņai notiekot lēnāk, organisms nepietiekami ātri strādā un nesadedzina visas uzņemtās kalorijas, kā rezultātā var uzkrāties tauki un palielināties ķermeņa svars. Taču, ja tavs mērķis ir atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, vielmaiņa nav vienīgā, kam pievērst uzmanību. To, cik labi tava vielmaiņa spēs patērēt uzņemtās kalorijas, arī tiešā veidā ietekmēs tas, ko esi ēdusi un dzērusi un cik lielā daudzumā. Liels pārtikas patēriņš un samazināta fiziskā slodze tiešā veidā ietekmē ķermeņa svara pieaugumu, aptaukošanos. No tā izriet, ka arī ar lēnāku vielmaiņu ir iespējams kontrolēt sava svara pieaugumu.

Mīts: Uztura bagātinātāji var paātrināt vielmaiņu



Ja esi iecerējusi vielmaiņu uzlabot, lietojot uztura bagātinātājus vai citus bezrecepšu produktus, tad zini – tie tevi pievils. Tas tāpēc, ka lielākoties uztura bagātinātāji nesatur kalorijas vai citas uztura enerģētiskās vērtības.