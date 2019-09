Mazāk kaitīgas un neveido atkarību – izplatītākie mīti par elektroniskajām cigaretēm

Lai gan tabakas izstrādājumi ir izplatītākie produkti nikotīnu saturošo patēriņa preču vidū, elektronisko cigarešu ienākšana pasaules tirgū un iedzīvotāju interese par tām radījusi jaunu tirgus nišu, kuras vērtība 2013. gadā bija jau trīs miljardi ASV dolāru. Tagad šīs cigaretes ir kļuvušas par vienu no populārākajām alternatīvām parastajiem smēķiem, jo daudzi uzskata – tās ir mazāk kaitīgas, un no tām neveidojas atkarība. Taču viss nav tik balts un pūkains, kā varētu likties.

Elektroniskā cigarete jeb e-cigarete ir viena no populārākajām alternatīvām tabakas izstrādājumu smēķēšanai, kuras pamatā ir sintezēta nikotīnu saturoša šķidruma karsēšana un tā inhalācija jeb veipošana. Lai gan 2017. gadā vien viens procents aptaujāto iedzīvotāju Latvijā ziņojuši, ka šobrīd lieto e-cigaretes, 2015. gadā 20 procenti 16 gadīgo skolēnu e-cigaretes lietojuši jau regulāri, liecina Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) dati.

Eletrocigarešu lietošana ir salīdzinoši jauna tendence, tāpēc vēl aizvien nav līdz galam noskaidrota to ietekme uz veselību ilgtermiņā, kā arī tas, par cik gadiem to smēķēšana samazina vidējo mūža ilgumu. Neskatoties uz to, šo gadu laikā ir veikti dažādi pētījumi, kas apstiprina – elektronisko cigarešu lietošana nav tik veselīga, kā varētu likties. Teju nepārtraukti parādās jauni fakti un secinājumi par elektronisko cigarešu kaitīgo ietekmi.

Iespējams, arī tu esi viens no cilvēkiem, kas elektronisko cigareti uzskata par parasto smēķu "veselīgo" alternatīvu, un lieto to, nedomājot par tās kaitējumu sev vai apkārtējiem. Lūk, četri izplatītākie mīti par elektroniskajām cigaretēm un pamatojumi, kāpēc tie nav patiesi, kas liks tev aizdomāties.