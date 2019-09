Menstruālā piltuve: ieguvumi, trūkumi un pieredzes stāsti

Menstruālā piltuve ir viena no mūsdienās populārākajām ierasto higiēnas preču – tamponu un pakešu – alternatīvām. Aizvien vairāk sieviešu cikla laikā izvēlās lietot tieši to. Ginekoloģe Daiga Baranovska atklāj, kādi ir šīs izslavētās higiēnas preces plusi un kādi ir trūkumi. Savukārt trīs sievietes dalās pieredzē un atklāj, kāpēc viņas dod priekšroku piltuvei.

Pirmais menstruālās piltuves patents tika izgatavos jau 1932. gadā. Pēcāk šo produktu mēģināja ieviest arī kompānija ar nosaukumu "The Tassaway", taču viņi piedzīvoja neveiksmi. Savukārt tagad, kad cilvēki vairāk kā jebkad vēlas dzīvot pēc iespējas dabai draudzīgāk, piltuve ir kļuvusi par populārāko alternatīvu tādām ierastajām higiēnas precēm kā tamponiem un paketēm.

Viens no lielākajiem menstruālās piltuves ieguvumiem nenoliedzami ir tas, ka tā ir dabai draudzīga un palīdz samazināt atkritumu daudzumu. Kā zināms, mēnešreižu laikā izlietoto pakešu un tamponu skaits ir mērāms desmitos. Šīs higiēnas preces pārstrādājas aptuveni pēc 200 gadiem. Savukārt menstruālo piltuvi pēc lietošanas atliek vien iztukšot, izmazgāt, un tā ir gatava atkārtotai lietošanai.

Atšķirībā no paketēm un tamponiem menstruālo piltuvi var lietot pat desmit gadus. Tas ne tikai ļauj tev samazināt atkritumu daudzumu, bet arī ietaupīt naudu. Sievietes vidējais menstruālā cikla garums ir 28 dienas, vēsta portāls "WebMD". Tātad, sieviete ik gadu piedzīvo aptuveni 13 menstruāciju ciklus, kuros menstruālā asiņošana ilgst vidēji piecas dienas. Gadā tās ir 65 menstruāciju dienas. Kā aprēķināja portāls "Viņa", pēc vispārējiem ieteikumiem, kas norādīti gan uz tamponu, gan higiēnisko pakešu iepakojumiem, tos nepieciešams mainīt ik pēc četrām stundām, tāpēc vidēji katru mēnešreižu dienu izlietojam četras līdz piecas paketes vai tamponus. Tāpat novērojām, ka vienas higiēniskās paketes cena vai viena tampona cena vidēji svārstās no 11 līdz pat 27 centiem par vienību, tāpēc aprēķinos pielietojām vidējos rādītājus. Ja katru mēnešreižu dienu sieviete izlieto piecas paketes vai tamponus, ik gadu tie ir vismaz 65 eiro lieli tēriņi intīmās higiēnas precēs. Piltuves izmaksas "atpelnīsies" jau viena gada laikā.

Taču šie nebūt nav vienīgie ieguvumi. Tāpat piltuvi var mainīt daudz retāk nekā tamponus – dienās, kad asins plūsma ir mazāka, par to var aizmirst pat uz 12 stundām, kamēr tamponus jāmaina aptuveni ik pēc četrām stundām. Atkarībā no piltuves izmēra tā vidēji var uzņemt tikpat daudz asiņu kā trīs XL lieluma tamponi. Šīs lielās ietilpības dēļ pastāv arī mazāks noplūžu risks, kas nozīmē – ardievas vienreizlietojamajiem ieliktnīšiem!

Menstruālā piltuve ir izgatavota no medicīniskā silikona, līdz ar to piltuvi var droši lietot arī sievietes, kurām citas higiēnas preces izraisa alerģisku reakciju. Tāpat sievietes ir pasargātas arī no endotoksiskā šoka sindroma un iekaisumiem, ko var izraisīt tamponu lietošana.