Miega rituāli, kas veicina nākamās dienas produktivitāti

Pilnvērtīgs miegs un mošanās bez stresa un steigas ne vienmēr garantē, ka no rīta būsi gana mundra un tavu dienas laikā paveikto varēs raksturot, sakot, ka esi bijusi produktīva. Taču, lai tu nejustos enerģijas iztukšota un pilnvērtīgi spētu izdarīt visu, kas iekļauts dienas veicamo darbu sarakstā, tu nākamajai dienai vari sākt gatavoties jau iepriekšējā vakarā.

Iedvesmojoties no portāla ''Live Strong'', piedāvājam iepazīties ar rituāliem, kurus vērts iekļaut savā pirmsmiega rutīnā, lai tu būtu pilnvērtīgi sagatavojusies nākamajai dienai.

Lai alkohols paliek brīvdienām un svētku dienām

Ja nākamā dienā tev ir īpaši svarīgi būt produktīvai un možai, izskaud ieradumu vakaros pēc darba izdzert pa glāzei vīna. Iespējams, tev šķiet, ka alkohols veicina miegainību un palīdz ilgstoši gulēt, kas neatbilst patiesībai. Regulāra alkohola lietošana pirms gulētiešanas tavu miega kvalitāti tikai un vienīgi pasliktinās, jo neļaus ieslīgt dziļā miega fāzē. Rezultātā – pamodīsies neizgulējusies.

Izstaipies

Ne tikai tu, bet arī tavi muskuļi visu dienu ir smagi strādājuši, tāpēc arī tiem nepieciešams atpūsties. Lai mazinātu muskuļu spriedzi, pirms miega kārtīgi izstaipies un neaizmirsti par nevienu ķermeņa daļu – muguru, kaklu, krūtīm, gurniem u.c. Atslābinoties fiziski, iespējams atslābināties arī mentāli.

Sagatavojies rītdienai

Atvēli dažas minūtes laika, lai vakarā sagatavotu visu nepieciešamo nākamajai dienai – izvēlies savu dienas apģērbu komplektu, sakārto datorsomu, izdomā, ko liksi pusdienu kārbā. Ja jau laikus būsi sagatavojusi visu nepieciešamo, no rīta izvairīsies no lieka stresa.

Atvēli laiku sev

Pirms gulētiešanas ieplāno vismaz 20 minūtes laika tikai sev. Nav svarīgi, vai tu šo laiku izlieto ejot karstā dušā, lasot grāmatu vai darot jebko citu, galvenais, ka to dari tikai sev.

Ikdienas apģērbs nav tas pats, kas pidžama

Nedēļas nogalēs, kad plānā visu dienu pavadīt pie televizora, nereti aizmirstam kreklu, ar kuru guļam, nomainīt pret citu mājas apģērbu. Savukārt, kad atkal pienācis laiks doties gulēt, jaunu guļamkreklu no skapja neizņemam, bet dodamies pie miera ar to pašu. Tas traucē tavām smadzenēm apjaust to, ka ir pienācis laiks iet gulēt, tāpēc, iespējams, tava iemigšana ir apgrūtināta. Tāpēc, neskatoties uz nedēļas dienu, pirms gulētiešanas ietērpies svaigā apģērbā.

Nosaki konkrētu laiku gulētiešanai

Ne vienmēr ir iespējams paredzēt notikumus, kuri dienas laikā attīstīsies. Taču, ja lielākoties tava diena beidzas un tu laidies miegā ap pulksten 22, tad šo pulksteņa laiku nosaki kā laiku, kurā katru vakaru iesi gulēt. Izveidojot savu gulēšanas grafiku, tu dod savam ķermenim vairāk laika atjaunoties, kas ar laiku uzlabos arī tavu pašsajūtu un produktivitāti.