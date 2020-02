Mītiem apvītais C vitamīns: svarīgākais par askorbīnskābi

C vitamīna pozitīvo ietekmi un lielo nozīmi cilvēka organismā nudien nevar noliegt. Palīgs brūču dziedēšanā, asinsvadu un kolagēna veidošanā, bieds grumbām, imūnsistēmas nepilnībām un pat acu slimībām. Vitamīna spēja uzveikt saaukstēšanos ir krietni pārvērtēta, taču tā lietošana, neapšaubāmi, ir priekšnoteikums labai veselībai. Vairāk par to, kāpēc un kur uzņemt C vitamīnu, izlasi šajā rakstā.

Saaukstēšanos neārstē



Sabiedrībā iesakņojies uzskats, ka C vitamīns ir glābējs saaukstēšanās laikā, taču pētījumi liecina, ka vairumam cilvēku, kuri lieto vitamīnu lielās devās, saaukstēšanās ir tikpat bieži kā tiem, kuri nelieto. Vienīgā atšķirība — tas var samazināt slimošanas laiku, kā arī mazināt simptomus. "Vairāku ārzemēs veiktu pētījumu rezultāti parādīja, ka C vitamīns lielās devās samazina slimības ilgumu tikai par pusi dienas," atklāj sertificēta uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva.

Neskatoties uz to, C vitamīnam jeb askorbīnskābei ir liela nozīme citu funkciju nodrošināšanā organismā. Piemēram, vitamīnam ir būtiska loma audu aizsargāšanā un to augšanas veicināšanā. "Nevar aizmirst pašu pamatu — C vitamīns ir antioksidants, kas rūpējas, lai aizsargātu visas organisma šūnas no dažādiem brīvajiem radikāļiem, kā arī apkārtējās vides piesārņojumiem. Arī pārvērš holesterīnu žultsskābēs. Ir ļoti, ļoti daudz funkciju, kuras C vitamīns nodrošina, tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgs," informācijā dalās uztura speciāliste Elīna Balode.