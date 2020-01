Katram cilvēkam ir sapnis par laimīgu dzīvi. Taču – kas īsti cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš varētu sevi saukt par laimīgu? Nereti šķiet, ka laime apciemos brīdī, kad tiks piepildīts kāds ilgi kārots sapnis, piemēram, iegūts darbs vai gūts apstiprinājums par ģimenes pieaugumu, tomēr arī pēc tam bieži vien nākas atskārst, ka laime ilgi neuzkavējas. Ko darīt, lai ikdienas dzīvē mēs ilgtermiņā būtu laimīgāki, atbildes meklējām podkāstā "Laimes laboratorija", kurā kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski pārrunājām 16 laimīgas dzīves pamatprincipus.

Speciālists uzsver, ka, idealizējot vienu jomu, tiek zaudēta harmoniska attīstība, piemēram, domājot, ka tikai ticība Dievam, maratonu skriešana vai labu sekmju gūšana skolā cilvēku darīs laimīgu. Veselovskis arī teic, ka laimes un veselības būvēšana notiek visu dzīvi – jau no pirmajām bērna attīstības stadijām. "Man gribētos, ka ir kaut kāda mācība vai zināšanas par to, kā attīstīties kopumā un ilgtermiņā. Ne tā – no Jaunā gada sākšu skriet un viss būs labi. Šķiršos no iepriekšējās sievas, kura bija slikta, un tagad viss būs labi. Tā nenotiek."

Cilvēki ļoti bieži tic, ka būs viens brīnumlīdzeklis, kas viņus padarīs laimīgus, piekrīt speciālists, taču patiesībā tāda nav. "Ja mēs novilktu horizontālu līniju – augšā būtu labas sajūtas un uz leju – negatīvas, mērķis ir, lai virs līnijas būtu mēreni plusiņi. Lai pozitīvā ir vairāk par negatīvo. Nekad nebūs tā, ka mēs tikai mīlam un jūtamies labi. Vienmēr būs dusmas, bailes, bet labi, ka kopumā pozitīvais, radošais gūst virsroku. Tas ir reāli iespējams, un tā manā skatījumā ir laime – mierīga, laba sajūta."

Lai šo sajūtu iegūtu, psihoterapeita izstrādātie 16 laimīgas dzīves pamatprincipi jāievēro katru dienu – jāpilda gluži kā vingrojumi. "Rūpējoties par sevi, varam justies gana labi, bet tāpēc mēs nekļūstam neievainojami vai apgaismoti – nekādu problēmu, piemēram, vairs neslimojam. Tas nav iespējams."