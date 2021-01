Ne par ciešu, ne par vaļīgu – svarīgākais krūštura izvēlē

Ideālā krūštura atrašana nekad nav vienkāršs process. Izvēle ir teju bezgalīga – ar polsteriem, mežģīnēm, ar lencītēm vai bez tām. Kā lai atrod sev pareizo? Vislielākā nozīme ir izmēram – ja krūšturis pareizi neder, nāksies sadzīvot ar nepatīkamām izjūtām.

Iespiešanās mugurā, diskomforts ap krūtīm un slikts atbalsts – šīs visas ir pazīmes, kas norāda uz slikti pieguļošu krūšturi. Ja krūšturis ir par lielu, nespēs sniegt atbalstu, savukārt pārāk stingrs krūšturis ātrāk nolietosies un ierobežos tavas kustības, turklāt, papildus radot sāpes un sasprindzinājumu plecos, kā arī ķermeņa augšdaļā, raksta "Health Line".

Ja jūti jebkādu diskomfortu, visticamāk, krūšturis ir tev nepiemērots. Kā zināt, vai apģērba gabals patiešām ir pārāk stingrs? Par to turpinājumā!

Tava āda ir kairināta vai noberzta

Cieši pieguļošs krūšturis var izraisīt visdažādākās ādas problēmas, tostarp folikulītu, dermatītu, izsitumus un nātreni. "Kad ciešs apģērbs berzē ādu, tas var izraisīt pārmērīgu svīšanu, kā arī kairinājumu un matu folikulu iekaisumu," atklāj dermatoloģe Hetere Dauna. "Un tas vēl nav viss. Tādējādi arī baktērijas un sēnītes var vieglāk iekļūt matu folikos, pēcāk izraisot infekciju." Izklausās šausminoši, ne tā?

Tu ar to pastāvīgi cīnies



Kad kusties, kustībā ir arī tavas krūtis, līdz ar to – arī krūšturis. Ja pamani, ka itin bieži nākas pielabot krūštura lencītes vai citus apakšveļas posmus, zini, ka laiks to nomainīt.

Tu izjūti skābes refluksu

"Stingrs apģērbs var palielināt spiedienu uz vēderu, tādējādi izraisot skābes refluksu," skaidro Dauna. Tas ir ne tikai kaitnieciski tavai labsajūtai, bet arī veselībai, jo skābe ietekmē gan zobu veselību, gan arī organisma darbību kopumā.

Krūtis "veļas" laukā no krūštura

Var gadīties, ka, uzmērot krūšturi, tas šķiet piemērots, taču, dodoties dienas gaitās, krūtīm zūd atbalsts un tās sāk "velties" laukā no krūštura priekšas vai sāniem. Protams, tādā gadījumā krūšturis pilnībā zaudē savu jēgu, tomēr vienlaikus tas arī var būt sāpīgi, it īpaši, ja krūšturī ir stieples krūšu formas noturēšanai. "Pareizi pieguļošai krūštura stieplei būtu jāpieguļ uz ribām un jāatrodas tieši zem krūts apakšas," paskaidro apakšveļas ķēdes "Revelation in Fit" īpašniece Robina Vinčestera.

Izjūti sāpes ķermeņa augšdaļā

"Visizplatītākā kļūda krūštura valkāšanā ir izvēlēties pārāk mazas bļodiņas un pārāk vaļīgu jostas daļu. Tā rezultātā krūšturis nesniedz atbalstu, ir neērts un rada pat tādas problēmas kā plecu un muguras sāpes," atklāj Vinčestera. Viņa teic, ka sievietes bieži cenšas kompensēt vaļīgo jostas daļu, savelkot krūšturi ciešāk, kas savukārt rada papildu slodzi pleciem. Nemaz nerunājot par to, ka pārāk ciešs krūšturis var berzēt labdabīgos ādas veidojumus, piemēram, dzimumzīmes, kas pēcāk jau var kļūt sāpīgi un bīstami.

Ko darīt, ja krūšturis ir par mazu?

Padari to vaļīgāku

Ja esi aizāķējusi pirmo vai otro posmu, tad vienkāršākais risinājums ir izmantot nākamo. Ja krūšturi nav iespējams padarīt vaļīgāku, bet nevēlies pirkt jaunu, vari izmēģināt krūštura pagarinātāju, ko var iegādāties teju visos apakšveļas veikalos.

Pielāgo lencītes

Izrādās, ka lielāko atbalstu krūšturī nodrošina tieši lencītes, nevis bļodiņas vai apakšējā daļa. Taču atceries – ja pievilksi lencītes krūšturim, kurš izmērā neder itin nemaz, atbalsta būs vēl mazāk. Savukārt, ja galvenā problēma ir lencīšu iespiešanās mugurā, pataisi tās vaļīgākas.

Izvēlies dažādus izmērus

Runājot par apakšveļu, valda maldīgs priekšstats, ka katrai sievietei der tikai viens izmērs, taču ar krūšturiem patiesībā ir līdzīgi kā ar citiem apģērba gabaliem – izmēri katram zīmolam var atšķirties. Turklāt krūšu izmērs daudzu faktoru ietekmē var svārstīties. "Izmaiņas hormonos, vecums un arī grūtniecība var mainīt krūšu apmēru," skaidro Vinčestere. Tieši tāpēc pirms iegādes ir būtiski pielaikot dažādus izmērus, lai izprastu, kas tavam augumam der vislabāk.

Kā atrast īsto izmēru?

Vispirms ir būtiski kliedēt mītu, kas saistīts ar krūšu izmēru. Ja izvairies no apakšveļas iegādes, jo kautrējies, ka tavas krūtis ir mazākas vai lielākas, nekā sabiedrībā pieņemts, ir īstais laiks mainīt savu domāšanu! Vislabākais krūštura izmērs ir tas, kurā jūties vislabāk. Lūk, daži Vinčesteres ieteikumi krūštura izvēlē: