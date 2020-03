Ne tikai apgrūtināta dzīves kvalitāte: kādu audzēju risku palielina liekais svars

Liekais svars un aptaukošanās ir viena no izplatītākajām veselības problēmām pasaulē. Pasaules Veselības organizācijas aplēses vēsta, ka 2016. gadā visā pasaulē no liekā svara cieta vismaz 1,9 miljardi cilvēku, savukārt 2018. gadā ar palielinātu ķermeņa masu ikdienā centās sadzīvot 40 miljoni bērnu. Lai gan, iespējams, daudzi no liekā svara vēlas atbrīvoties pasliktinātās dzīves kvalitātes dēļ vai ar mērķi uzlabot savu izskatu, veselība ir galvenais iemesls, kāpēc ārsti aicina no tā šķirties.

Liekais ķermeņa svars un aptaukošanās rada vairākus riskus veselībai, taču viens no galvenajiem riska faktoriem, kas pastiprinās tās ietekmē, ir dažādu vēža formu attīstība, piemēram, aizkuņģa dziedzera, kuņģa, nieru, aknu un vairogdziedzera. Taču tie nav vienīgie. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Health'', piedāvājam iepazīties ar citiem audzēju veidiem, kuru rašanās risku var palielināt liekais svars.

Tomēr atceries – ja novēro kādas neparastas izmaiņas organisma darbībā, vislabāk pēc iespējas ātrāk konsultēties ar ārstu, kas tad arī palīdzēs noteikt diagnozi.

Galvas smadzeņu audzējs – meningioma



Šis smadzeņu audzējs attīstās no vidējā smadzeņu apvalka jeb plīvurapvalka, kas pārklāj smadzenes un mugurkaulu un visbiežāk aug lēnām. Cilvēkiem ar lieko svaru meningioma risks ir par 20 procentiem lielāks, bet tiem, kas cieš no aptaukošanās, tas palielinās jau par 50 procentiem.