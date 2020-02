Āda ir cilvēka lielākais un redzamākais orgāns, tā sargā mūsu ķermeni no apkārtējās vides ietekmes un mikroorganismiem, ir maņu orgāns, piedalās vielmaiņā un termoregulācijā. Neskatoties uz to, ka āda atbild par svarīgām pilnvērtīgas dzīves funkcijām, mēs uz to kā nozīmīgu faktoru lielākoties lūkojamies estētisku apsvērumu dēļ un jebko, kas neatbilst sabiedrībā pieņemtajiem skaistuma standartiem, daudzos gadījumos izvairāmies saprast un arī pieņemt. Un psoriāze jeb zvīņēde, šķiet, ir viens no daudziem estētikas biediem.

Ļoti iespējams, daudzi par šādu ādas slimību ir dzirdējuši, taču neko daudz par to nezina un tāpēc, ieraugot kādu ar psoriāzi, varētu nodomāt, ka šī slimība ir lipīga, kas ir viens no izplatītākajiem ar zvīņēdi saistītajiem mītiem. Tāpat, lai gan šī brīža statistika par psoriāzes izplatību visā pasaulē vēl ir strīdīga, jo, kā vēsta Pasaules Veselības organizācija, tajā ir daudz iztrūkumu, pieejamā statistika rāda, ka divi līdz trīs procenti pasaules populācijas ikdienā cieš no šīs slimības. Šie procenti varētu šķist maznozīmīgi, taču tie ir aptuveni 125 miljoni pasaules iedzīvotāju, kas ir gana daudz, lai pievērstu uzmanību un padziļināti interesētos, kas tad ir šī slimība.

Tāpēc šoreiz kopā ar "Dr. Mauriņa Lāzermedicīnas klīnikas" dermatoloģi Gundegu Provais skaidrojam, kas ir psoriāze, kas to izraisa, kā tā ietekmē dzīves kvalitāti un kādas ir iespējas šo slimību ārstēt.

Galvenais riska faktors – stress

Psoriāze ir hroniska, multifaktoriāla, recidivējoša ādas slimība, kuras patoģenēzes pamatā ir imūnsistēmas traucējumi – T limfocīti saņem nepareizus signālus, tādējādi radot iekaisumu epidermas (ādas virsējā slāņa – red.) šūnās. Šūnas sāk pārāk ātri dalīties – normālos apstākļos cilvēkam āda nomainās aptuveni 30 dienu laikā, taču psoriāzes gadījumā tas var notikt četru dienu līdz nedēļas laikā. Rezultātā veidojas nenobriedušas epidermas šūnas, tās noslāņojas un veido zvīņas. Runājot par raksturīgākajām klīniskajām pazīmēm, sākotnēji ir sārti elementi, kas klāti ar baltām zvīņkrevelēm, no kā iegūts nosaukums zvīņēde.

Provais skaidro, ka literatūrā aprakstītās psoriāzes pazīmes nevēsta, ka slimības izpausmes vietās rodas nieze, taču tā ir novērojama aptuveni katram otrajam pacientam. Tas tādēļ, ka pacienti nelieto mitrinošus un aizsargbarjeru atjaunojošus krēmus, kas ir ļoti svarīgi pie visām ādas slimībām un neļauj arī citās ādas vietās slimībai veidoties.