Nejauša sakritība, nevis smaga darba nopelns. Kas ir viltvārža sindroms un kā to uzveikt

Vai kādreiz esi pieķērusi sevi domājam par to, kā dabūji savu pašreizējo darbu vai kā tev palaimējās piedzimt tik lieliskā ģimenē? Vai esi kādreiz prātojusi, ka, ja citi zinātu ''īsto'' tevi, tu viņiem nepatiktu? Ja tā, tev varētu būt bieži sastopama garīgās veselības problēma, ko sauc par viltvārža sindromu.

Kas ir viltvārža sindroms?

Viltvārža sindroms nozīmē, ka cilvēks šaubās par savām spējām, jūtas kā krāpnieks un uzskata, ka viņa sasniegumi ir drīzāk veiksmes, nevis viņu pašu spēju nopelns, portālā ''Healthy'' paskaidro neiropsiholoģe Sanama Hafīza. Eksperti šo sindromu atzīst par dziļi iesakņojušos nedrošību, kam var būt liela ietekme ne tikai uz personas karjeru, bet arī viņa personīgo dzīvi un attiecībām.

Cilvēks, kas cieš no viltvārža sindroma, var baidīties, ka nav pelnījis labas lietas, un var pastāvīgi uztraukties par to, ka citi to uzzinās, atmaskos viņu, kā rezultātā viņš visu zaudēs, stāsta psiholoģijas doktore A. J. Marsdena. Visas šīs bailes var izraisīt nevēlamus ilgtermiņa stāvokļus, piemēram, depresiju vai trauksmi. Trauksme, ko izraisa viltvārža sindroms, var izraisīt cilvēka pārmērīgu kompensācijas vai obsesīvi-kompulsīvu uzvedību. Un hroniska trauksme nodara lielu kaitējumu arī fiziskajai veselībai.

Iespējams, viss iepriekš minētais tev izklausās pazīstams, tad zini – viltvārža sindroms var skart ikvienu. ''Laiku pa laikam piedzīvot viltvārža sindroma uzplaiksnījumus nav nekas neparasts,'' norāda Marsdena. ''Patiesībā apmēram 70 procenti cilvēku to piedzīvo kādā no dzīves posmiem.'' Dažkārt šādas sajūtas izsauc pārāk kritisks priekšnieks vai tuvinieks, bet viltvārža sindroms var arī izpausties pats par sevi tiem cilvēkiem, kuri nav par sevi pārliecināti.