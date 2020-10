Nelabvēlīgi ieradumi ar veselībai kaitīgāku ietekmi, nekā domā

Diemžēl vai par laimi – pasaulē teju it viss ir sadalīts labajā un sliktajā, tostarp tas attiecas arī uz visdažādākajiem ieradumiem, kurus varam iedalīt veselīgajos un neveselīgajos. Lai arī, protams, visā (arī labajā) jāievēro samērība, ir nelabvēlīgie ieradumi, kuru ietekmi neatkarīgi no to biežuma īsti nenovērtējam.

Labā ziņa ir tā, ka nekad nav par vēlu sev atvērt acis un veikt nepieciešamās dzīvesveida izmaiņas, lai samazinātu neveselīgo ieradumu atstātās sekas. Taču pirmais solis pirms profilaktisko pasākumu uzsākšanas ir šo ieradumu identificēšana. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla "The Healthy", piedāvājam iepazīties ar nelabvēlīgiem ieradumiem, kas mūsu veselību ietekmē sliktāk, nekā, iespējams, domājam. Te arī atradīsi ieteikumus, kā šos kaitniekus izslēgt no savas dzīves.

Uzvedība, kas nepārtraukti tev liek izjust stresu, dusmas vai uztraukumu

Kad tavs ķermenis ir pārpludināts ar stresa hormoniem, tas arī paaugstina asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs, pasliktina imunitāti, palēnina gremošanu un liek justies nomāktai. Daba sākotnēji iecerēja, ka stress ir īslaicīga cīņas vai bēgšanas reakcija uz draudiem. Taču mūsdienu dzīve ar hroniskiem stresa faktoriem var atstāt tālejošu iespaidu uz tavu veselību, piemēram, veicināt tieksmi pēc taukainiem un pārsaldinātiem pārtikas produktiem, kas palielina liekā svara risku, kas savukārt palielina sirds slimību un 2. tipa cukura diabēta risku.

Ko darīt sevis labā? Atgūtai prieka un kontroles izjūtai ir acīmredzami psiholoģiski ieguvumi. Daudzi pētījumi, tostarp 2018. gadā žurnālā "PloS One" publicētais, rāda – apzinātības paņēmieni, piemēram, joga, meditācija vai dziļā elpošana, ir efektīvi stresa iznīcinātāji. Tāpat var līdzēt kāda hobija izkopšana, kas palīdz pilnībā atslēgties no apkārtējiem kairinātājiem. Un tikai veselīga dzīvesveida iepazīšana var samazināt tavu stresa līmeni un palīdzēt labāk pārvaldīt jebkādas stresa situācijas.