Neļauj vecumam iezagties kaulos: ieteikumi to veselības stiprināšanai

206 kauli cilvēka ķermenī līdz lūzumam vai kādai citai traumai varētu šķist nemainīgi izturīgi, tomēr mūsu skelets pastāvīgi atjaunojas un var kļūt vājāks gan vecuma, gan dzīvesveida ietekmē, līdz ar to arī pieļāvīgāks pret lūzumiem un dažādām kaulu slimībām. Jebkura novirze no normālas kaulu veselības samazinās dzīves kvalitāti, tāpēc ir īpaši svarīgi to stiprināt kā vecāka gada gājuma cilvēkiem, tā arī jauniem.

Novecošanās ir nenovēršams process, un ar laiku tās iespaidā mūsu organisms mainās arvien vairāk. Taču, domājot par kaulu veselību, kuru arī ietekmē gadu ''augšana'', tu vari to palēnināt un stiprināt kaulu veselību, ieviešot izmaiņas savā dzīvesveidā. Turpmākajās rindās iepazīsties ar dažiem paņēmieniem, kā to izdarīt.

Tomēr atceries – kaulu veselība nav joka lieta, tāpēc, ja jūti neierastas sāpes, neskatoties uz to, vai esi kritusi vai citādi traumējusi savas ekstremitātes, vislabāk meklēt speciālista palīdzību, kas veiks nepieciešamās pārbaudes, lai noteiktu sāpju vai, iespējams, kustību traucējumu iemeslu.

Kaulu audu veidi

Vispirms nedaudz par anatomiju. Ir divi kaulu audu veidi, kas, cilvēkam novecojot, zaudē masu, bet ar atšķirīgu ātrumu, skaidrots portālā ''Prevention''.

Trabekulārais kauls ir iekšējā režģa konstrukcija, kas kaula šķērsgriezumā izskatās kā sūklis. Kalcijs, kas atrodas trabekulārajā kaulā, tiek piegādāts asinīm brīžos, kad tā līmenis ir zems. Šie kaulu audi sāk zaudēt savu masu no aptuveni 30 gadu vecuma, tāpēc arī gados jauniem cilvēkiem ir svarīgi ievērot kaulu stiprinošu dzīvesveidu.

Savukārt kortikālais kauls ir samērā ciets ārējais apvalks, kas pārklāj katru kaulu. Un tas sāk nodilt apmēram 40 gadu vecumā.