Neparastas pazīmes, kas var liecināt par sirds un asinsvadu problēmām

Pateicoties arvien plašākai informācijas pieejamībai un zināšanām par veselīgu uzturu un ārstniecības attīstībai, arvien mazāk cilvēku mirst no sirds slimībām nekā agrāk. Tomēr, neraugoties uz nupat minēto, sirds un asinsvadu slimības joprojām ir izplatītākais nāves iemesls kā Latvijā, tā arī citviet pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai vismaz reizi gadā pārbaudīt savu veselības stāvokli, bet arī ikdienā sekot līdzi neparastām izmaiņām organismā, jo tās var mēģināt savlaicīgi brīdināt par kādu sirds un asinsvadu slimību.

Šoreiz, iedvesmojoties no portāla ''Health'', apskatām dažus savā ziņā neierastus signālus, kas var vēstīt – ar tavu sirdi kaut kas nav lāgā. Ja novēro kādu no šiem simptomiem, uzreiz gan nesteidz lūkot ''Google'' meklētājā, par ko tie vēl varētu liecināt, vai nepieņem ļaunāko, bet gan vērsies pie sava ārsta, jo tikai profesionālis spēs noteikt precīzu un patiesu diagnozi, kā arī atrast tieši tev nepieciešamo ārstēšanu.

Ārkārtīgs nogurums

Tas nav tikai slikta miega nogurums. Tas ir ārkārtīgs nogurums – pilnīgs bezspēks, miegainība, apgrūtinātas prāta spējas bez šķietama iemesla. ''Daudzas sievietes ārkārtīgu nogurumu neuztver nopietni un pieņem, ka tas drīz vien pazudīs, bet patiesībā tas var signalizēt par sirds problēmām,'' uzsver ārste speciāliste osteopātijā Sūzena Steinbauma. Iemesls, kāpēc parādās šāds nogurums: tas ir saistīts ar skābekļa trūkumu organismam. ''Sirdij ir grūtības visu ķermeni apgādāt ar skābekli,'' paskaidro speciāliste. Tiesa, te jāatceras, ka ārkārtīgu nogurumu var izraisīt arī citi faktori, līdz ar to, ja novēro sev tikai šo simptomu, uzreiz nepieņem, ka tev ir kāda sirds problēma, bet gan konsultējies ar ārstu.

Pietūkušas pēdas

Pēdu pietūkumam var būt visdažādākie iemesli, piemēram, grūtniecība, vēnu varikoze vai ilgstoša sēdēšana. Bet tas arī var liecināt par sirds mazspēju – hronisku stāvokli, kad sirds neefektīvi pumpē asinis. ''Pietūkums var rasties arī tad, ja sirds vārsts normāli neaizveras,'' paskaidro medicīnas zinātņu doktors un Merilendas Universitātes Medicīnas skolas sirds un asinsvadu medicīnas profesors Maikls Millers. Arī atsevišķi asinsspiediena un cukura diabēta regulējošie medikamenti var veicināt pēdu pietūkumu, papildina profesors.

''Ar sirds problēmām saistītu pēdu pietūkumu parasti papildina citi simptomi, tostarp elpas trūkums un/vai nogurums,'' viņš norāda. Ja nesen esi novērojusi pēdu pietūkumu, sazinies ar ārstu, lai noskaidrotu, kas varētu būt pie vainas un ko darīt lietas labā.

Ejot parādās spēcīgas sāpes

Ja, kāpjot pa kāpnēm, staigājot vai kustoties, gūžās un kājas muskuļos rodas krampji, bet atpūšoties kļūst labāk, nenovel to uz novecošanu vai mazkustīgu dzīvesveidu (lai gan tie arī var būt sāpju iemesli). Tā var būt perifēro artēriju slimības pazīme, kas ir taukainu aplikumu uzkrāšanās kāju artērijās, kas ir saistīta ar lielāku sirds slimību risku. Ja tu ciet no perifēro artēriju slimības, pastāv 50 procentu iespēja, ka tev varētu būt aizsprostojums arī kādā no sirds artērijām, paskaidro profesors Millers. Labā ziņa ir tā, ka šī slimība ir ārstējama.

Reibonis

Te jāsāk ar to, ka arī šim simptomam var būt daudzi ar sirds problēmām nesaistīti cēloņi, piemēram, reiboni var izraisīt atūdeņošanās vai pārāk strauja piecelšanās. Bet, ja reibonis ir regulāra parādība, konsultējies ar ārstu, lai noskaidrotu, vai tā nav kādu tavu medikamentu blakne, iekšējās auss problēmu, anēmijas vai retāk sirds problēmu pazīme. Reiboni var izraisīt artēriju aizsprostojumi, kas samazina asinsspiedienu, vai bojāti sirds vārsti, kas nespēj uzturēt normālu asinsspiedienu, paskaidro Millers.

Neraugoties uz fizisko sagatavotību, trūkst elpas

Tu jau ilgstoši regulāri nodarbojies ar fiziskajām aktivitātēm, bet, kāpjot pa kāpnēm, aptrūkstas elpa? Pie vainas varētu būt astma, anēmija, infekcija vai retāk sirds vārstuļu problēmas. ''Šķidrumu uzkrāšanās, kas ietekmē sirds kreiso kambari, var izraisīt sēkšanu, kas savukārt simulē bronhiālo astmu,'' norāda Millers. Tā kā fiziskās aktivitātes var palīdzēt stiprināt sirds un asinsvadu veselību, konsultējies ar ārstu, lai novērstu šo simptomu un tas vairs netraucētu taviem treniņiem.

Iemiegot dzirdi savus sirdspukstus

''Daži pacienti, kuriem ir bojāts un skaļš sirds vārsts, naktī, mēģinot iemigt, var dzirdēt savus sirdspukstus,'' paskaidro dakteris Millers. Un, lai arī šādi pacienti ar laiku šos trokšņus vairs nedzird vai pielāgo savu gulēšanas pozu, lai skaņa nerastos, tev tomēr nevajadzētu skaļos pukstus ignorēt. Vislabāk konsultēties ar ārstu, ar kuru kopā varēsit noskaidrot, kas ir pie vainas. Spēcīgas sirdsdarbība var liecināt arī par zemu asinsspiedienu, pazeminātu cukura līmeni asinīs, anēmiju, dehidratāciju un citiem cēloņiem.

Trauksme, svīšana un slikta dūša vienlaikus

Tev pēkšņi rodas trauksme, pastiprinās svīšana un parādās slikta dūša. Jā, tie ir klasiski panikas lēkmes simptomi, tomēr tie ir arī agri sirdslēkmes vēstneši. Ja šiem agrīnajiem sirds problēmu simptomiem seko elpas trūkums (kaut arī konkrētajā brīdī nekusties), ārkārtīgs nogurums, ko varbūt arī papildina sāpes krūtīs, kas it kā pārvietojas uz muguru, pleciem, rokām, kaklu vai rīkli, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību. Pat piecu minūšu gaidīšana līdz palīdzības saņemšanai var būtiski ietekmēt tavu dzīvību.