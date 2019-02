Nevainojamas ādas vietā aklums. Estētiskās medicīnas speciālisti ceļ trauksmi par problēmām nozarē

Nereti skaistumkopšanas procedūras cilvēki labprāt veic mājās, kā arī izmanto dažādus īpašos piedāvājumus un akcijas. Tomēr bieži tā nebūt nav labākā izvēle, un ne jau tāpēc, ka, dodoties pie meistara uz mājām, var netikt nomaksāti nodokļi, bet gan tāpēc, ka ir daļa procedūru, ko vajadzētu veikt ārstiem piemērotos apstākļos, jo, nemākulīgi veiktas, tās var izraisīt smagas komplikācijas. Runa ir par dažādām skaistuma injekcijām, kā arī fotoepilāciju.

Pēdējā laikā medijos ir aktualizēts jautājums par estētiskās medicīnas jomas sakārtošanu, jo speciālisti, kas piedāvā palielināt lūpas, izlīdzināt grumbiņas un sniegt citus līdzīga veida pakalpojumus, bieži to dara bez nepieciešamajām zināšanām un aprīkojuma. Tāpat viņu klientiem nav drošības par to, cik kvalitatīvs ir izmantotais preparāts. Par to, kāda ir situācija nozarē un kā sevi pasargāt, sarunā ar "Viņa" stāsta Latvijas Estētiskās medicīnas asociācijas (LEMA) priekšsēdētājs Valdis Ģīlis.

Uz "Viņa" jautājumiem par pārkāpumu biežumu un situācijas raksturojumu nozarē Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Ermansone atbildēja, ka sūdzību par nekvalitatīviem un nedrošiem pakalpojumiem nav daudz, solot plašāku komentāru sniegt vēlāk.

"Viena no lietām, ko vajadzētu atcerēties, tās nav tikai skaistuma lietas, saistītas ar ādas novecošanos, nevēlamu apmatojumu un tādām lietām, bet ļoti bieži tās ir arī ādas pigmentācijas problēmas, tetovējumi, rētas un līdzīgas problēmas. Tā ir zona, kur medicīna pārklājas ar skaistumu," skaidro Ģīlis, "robežu tā nemaz nevar novilkt." Viņš skaidro, ka nepieciešamība sakārtot likumdošanu un speciālistu sertifikāciju radusies, jo parādījās arvien vairāk personu, kas piedāvāja veikt dažādas estētiskās medicīnas procedūras, piemēram, fotoepilāciju, botulīna toksīna injekcijas un "fillerus", bez atbilstošām zināšanām, kā arī izmantojot neatbilstošu aprīkojumu un produktus.

"Lielākajai daļai tas saistījās ar naudas pelnīšanu, absolūti nedomājot par to, cik tas patiesībā ir bīstami," skaidro asociācijas vadītājs. Viņš norāda, ka, pirms asociācija uzsāka darbu pie nozares sakārtošanas, pakalpojumi tika sniegti nekontrolēti un nepiemērotos apstākļos, piemēram, viesnīcas numuriņā vai dzīvoklī. "Kamēr šīs manipulācijas tika veiktas mazā skaitā, par komplikācijām ne sevišķi domāja. Komplikācijas bija, bet, jo vairāk dara, jo vairāk ir komplikāciju, un tās kļūst bīstamākas."

Pašlaik pastiprināta uzmanība tiek pievērsta trim jomām – botulīna toksīna injekcijām, fotoepilācijai un hialuronskābes pildvielām ("filleriem"). Ģīlis norāda, asociācija iestājas par to, lai šīs procedūras veiktu ārsti, kas ir izgājuši īpašas apmācības un pārzina ne tikai cilvēka anatomiju, bet arī konkrētās procedūras metodoloģiju. Ņemot vērā, ka estētiskā medicīna ir salīdzinoši jauna nozare, ārstu apmācībās netiek iekļautas nepieciešamās metodes. Tāpēc asociācija iestājas par to, lai speciālisti, kas veic šīs procedūras, būtu ieguvuši noteiktas zināšanas un prasmes, kā arī nolikuši eksāmenu. Apmācību organizēšana nav vienas iestādes rokās, tās var apmeklēt arī ārpus Latvijas. Šādos gadījumos tiek izvērtēti apgūtie kursi, un, ja speciālists var nolikt eksāmenu, viņš ir tiesīgs piedāvāt noteikto pakalpojumu.

Speciālistu apmācība nav vienīgā problēma, kas rada drošības riskus patērētājiem. Svarīgi ir arī izmantotie materiāli – tiem ir jābūt sertificētiem un drošiem. Diemžēl ir pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto zemas kvalitātes produktus, kas rada lielākus komplikāciju riskus. Kā piemēru viņš min nekvalitatīvu un nepietiekami attīrītu hialuronskābi. "Tas ir tāpat kā ar alkoholu – jūs ieejat veikalā un nopērkat sertificētu, bet jūs varat ieiet arī "točkā" un nopirkt nesertificētu," salīdzina Ģīlis. Ir ļoti būtiski panākt, ka nekvalitatīvi un bīstami produkti tirgū nav pieejami. Tāpat speciālisti vēlas panākt, ka šādi produkti tiek izplatīti kā recepšu zāles, – tas nozīmē, ka tie nebūtu pieejami bez sertificēta speciālista ziņas. Dokumentācija ir būtiska arī tāpēc, ka tā var palīdzēt atrast pacientu, ja vēlāk atklājas problēmas ar izmantoto preparātu.

Izlīdzinātu grumbu vietā aklums

Runājot par komplikācijām, kas var rasties no nemākulīgas botulīna toksīna ievadīšanas, Ģīlis skaidro: "Daži milimetri tālāk vai zemāk no normālās injekcijas vietas var izraisīt ptozi [augšējā plakstiņa noslīdēšanu tā cēlējmuskuļa paralīzes dēļ – aut.]. Ne vienmēr tā izpaužas tik izteikti, ka vispār plakstiņu nevar pacelt." Jāņem vērā, ka šīs injekcijas neveic tikai pieres zonā vai ap acīm, bet arī mutes kaktiņos un citur. Arī tur veiktas injekcijas var radīt komplikācijas. "Procedūra, ja zina, ko dara, nav bīstama, bet, ja speciālists tiek sagatavots, viņam pasakot, ka, lūk, ir preparāts un, lūk, ir jādur, bet nav ne nopietnas teorētiskās bāzes, ne nodarbību ar cilvēku, tad princips "protu, protu" var beigties ar problēmām," uzsver speciālists.

Problēmas var rasties, arī veicot šķietami nekaitīgu procedūru – fotoepilāciju. Ģīlis norāda, ka ir iespējamas divas komplikācijas. Viena no tām ir apdegumi, bet otra – matiņu sakņu stimulācija, kas nozīmē, ka tie ataugs tumšāki un spēcīgāki. "Cilvēks atnāk likvidēt apmatojumu, bet, ja ir nepareizi piemeklēta enerģija, tad cilvēks dabū rētas, kas atstās zīmes uz visu mūžu," vienu no iespējamām komplikācijām skaidro Ģīlis. "Nav reti gadījumi, kad pēc procedūras matiņi it kā izkrīt, bet pēc tam sāk augt vairāk, nekā pirms tam bija," saka speciālists, paskaidrojot, ka tas saistīts ar to, ka matu saknes iznīcināšanai nepieciešama noteikta enerģija. Ja tās ir par maz, matu sakne tiek stimulēta.

Stāstot par dažādām injekcijām, Ģīlis norāda, ka preparātiem bieži ir pievienota kāda papildviela sāpju mazināšanai. Šiem pretsāpju līdzekļiem ir augstāks anafilaktiskā šoka risks nekā pašiem preparātiem. "Ja nav piemēroti aprīkotas klīnikas un iespējas sniegt pirmo palīdzību, tas var beigties pavisam slikti," vēl vienu risku, ko nozares nesakārtotība var radīt klientiem, min speciālists. Ārsts, kas ir atbilstoši apmācīts un kam ir pieejams vajadzīgais aprīkojums, daudz labāk spēs reaģēt situācijās, kad nepieciešams sniegt palīdzību alerģiskas reakcijas vai kādu citu komplikāciju dēļ.

Ģīlis stāsta, ka nopietnas komplikācijas var rasties arī nepareizas hialuronskābes pildvielas ievadīšanas dēļ. Var rasties tromboze, kas var izraisīt aklumu vai nopietnus kosmētiskus defektus traucētas audu apasiņošanas dēļ. Neliels risks pastāv arī tad, ja procedūru veic sertificēts speciālists, izmantojot kvalitatīvus līdzekļus. Tad būtiska ir spēja pareizi reaģēt, kā arī hialuronskābi šķīdinošu preparātu pieejamība. Tikpat būtiska ir spēja atpazīt, ka sākusies komplikācija, – ja speciālists nav gana apmācīts, reakcija var būt ne tikai nepareiza, bet arī ļoti novēlota. "Jebkurā gadījumā – tā lieta ir pietiekami nopietna, lai ar to nodarbotos ārsti," uzsver Ģīlis.

Izvērtē cenu un speciālista izglītību

Ģīlis norāda, ka ir novērotas pozitīvas tendences – cilvēki, kas vēlas izmantot estētiskās medicīnas pakalpojumus, kļūstot arvien gudrāki un LEMA saņem cilvēku zvanus ar jautājumiem par speciālistiem, kas nav iekļauti asociācijas sarakstā. Tāpat ir novērots, ka cilvēki arvien vairāk izvēlas klīnikas, kurās strādā sertificēti speciālisti.

Taujāts par to, kas pacientam būtu jāzina, Ģīlis uzsver, ka pakalpojuma cena var parādīt – kaut kas nav lāgā. "Pakalpojums nevar būt lēts," uzsver speciālists. Cenā ir iekļauta klīnikas uzturēšana, apdrošināšana, speciālista izglītība, preparāta cena un citi faktori. "Ja visu to saliek kopā un legāli produkta, ko iztērē procedūrā, pašizmaksa ir 50 eiro, procedūra nevar maksāt mazāk par kādiem 120 eiro," skaidro speciālists. Vienlaikus viņš ir redzējis sludinājumus, kuros procedūru vienai sejas zonai piedāvā veikt par 35 eiro. Ģīlis uzsver – tas nevar būt kvalitatīvs un drošs piedāvājums.

Veselības inspekcijas (VI) skaidrojumā par skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju kvalifikāciju ir teikts, ka kosmētiķi un skaistumkopšanas speciālisti (kosmetoloģijā) ir kvalificēti speciālisti ar Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības (LĀPPOS) izdotu sertifikātu, bet kosmetologi ir speciālisti ar ārsta izglītību un Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu kosmetologa (ārsta papildspecialitātes) sertifikātu. Pašlaik gan kosmetologa profesiju Latvijā apgūt nav iespējams.

Skaistumkopšanas nozarē ir arī vairākas citas profesijas, kur speciālisti izglītību iegūst dažādu kursu veidā. Šo kursu beidzēji drīkst veikt tikai higiēniskas un neinvazīvas sejas un ķermeņa ādas kopšanas procedūras, kas noteiktas katrai profesijai, piemēram, masāžu, vaksāciju, uzacu korekciju, krāsošanu un grima uzklāšanu, skaidro VI. Šie speciālisti nedrīkst veikt kosmētiskās injekcijas un strādāt ar aparātu tehnikām mezoruļļiem. Informācija par skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas ir reģistrēti kā ārstniecības personas, ir pieejama šeit. Savukārt šajā vietnē ir iespējams uzzināt, kuri ārsti ir saņēmuši LEMA sertifikātu noteiktu pakalpojumu sniegšanai.