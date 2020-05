Latvijā sirds un asinsvadu slimību statistika ir šausminoša. Katru gadu slimo un mirst tūkstošiem cilvēku, tomēr sabiedrībā daudzi joprojām ignorē situācijas nopietnību un riska pazīmes. Nereti pie vainas ir arī pacientu ietiepība un nevēlēšanās mainīt savus ieradumus un dzīvesveidu, kas visbiežāk ir sirds slimību pamatā.

Miokarda infarkts ir pēkšņa un kritiska asins plūsmas samazināšanās kādā sirds muskuļa daļā, kas rodas, ja sirds artērijas ir nosprostotas. Rezultātā sirds muskuļa audos rodas skābekļa trūkums. Ja skābekli saturošo asiņu plūsma netiek ātri atjaunota, var rasties bojājumi vai pat iestāties nāve, vēsta Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā atrodamā informācija.

Latvijā miokarda infarkts ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem, statistika ir skarba – ik gadu no slimības mirst gandrīz 1000 iedzīvotāju. 2018. gadā, piemēram, infarkta dēļ stacionārā ārstējušies vairāk nekā 3000 cilvēku, atklāj SPKC Komunikācijas nodaļas vadītājas Ilzes Arājas sniegtā statistika. Pateicoties Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistram, arvien biežāk atklāj cilvēkus, kuriem jau ģenētiski ir iedzimts augsts holesterīna līmenis, skaidro Veselības centru apvienības poliklīnikas "Jugla" kardioloģe Agnese Kralliša. Tā ir iespēja savlaicīgi atpazīt un novērst sirds slimību riskus. Ģimenes hiperholesterinēmija ir slimība, kuras pamatā ir ģenētisks defekts kādā no gēniem, kas atbild par holesterīna vielmaiņu. Tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem paaugstināts holesterīns ir pārmantots no vecākiem. Latvijā viens no iemesliem, kāpēc veidojas infarkts, ir arī mazkustīgums. "Tagad tas ir kļuvis diezgan aktuāli. Kādreiz tas nebija tik izteikti," teic kardioloģe.

Vienlaikus ir svarīgi uzsvērt, ka, lai gan Latvija joprojām atpaliek no daudzām attīstītajām valstīm iedzīvotāju nodzīvoto veselīgo dzīves gadu ziņā, pateicoties zinātnes un attīstībai, arī Latvijā pēdējo desmitgažu laikā ir būtiski pieaudzis dzīves ilgums. Šobrīd var novērst un ārstēt arī tādas slimības, kuras agrāk nebija ārstējamas, tas attiecas arī uz miokarda infarktu.