Noderīgi ieteikumi, kas var palīdzēt pieņemt grūtus lēmumus

Katru dienu mēs pieņemam dažādus lēmumus – ko vilksim mugurā uz darbu, ko ēdīsim vakariņās, ko skatīsimies pa televizoru un tamlīdzīgi. Tomēr daži lēmumi ir sarežģītāki par citiem, jo tie var ietvert gan ievērojamas izmaiņas ikdienā, gan arī ietekmēt līdzcilvēku dzīvi. "Power of Positivity" iepazīstina ar trim veidiem, kā saprast, kurš ceļš būtu vispareizākais.

Ļoti svarīgi ir arī lēmumi, kas tiek pieņemti krīzes situācijās, kad no svara ir katra sekunde, taču nereti tieši laiks ir tas, kas cilvēkam saputro galvu, piemēram, domājot, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, vai iet prom no darba, vai iegādāties īpašumu, kā izvēlēties starp diviem cilvēkiem, kuri savstarpēji nesadzīvo, bet ir tev ļoti mīļi. Šie parasti nav jautājumi, kuru risinājums jārod pāris sekunžu, minūšu vai stundu laikā. Tie lielākoties tiek pārdomāti no dienas uz dienu, tomēr nevar izslēgt iespējamību, ka, neskaitāmas reizes pārcilājot iespējas, aizvien nekādā skaidrībā netiec. Lūk, vairāki ieteikumi, kas var palīdzēt grūtu lēmumu pieņemšanā!

Iespējami labākais un sliktākais scenārijs



Lielākoties cilvēkam nākas izvēlēties starp darīt un nedarīt, patīk un nepatīk, pieņemt vai nepieņemt, tāpēc viens no variantiem, kas var palīdzēt atšķetināt grūto situāciju, ir domāt par iespējamajiem scenārijiem, kādi tevi sagaida, un tos salīdzināt. Piemēram, tu nevari izvēlēties starp diviem darba piedāvājumiem. Tajā brīdī ir vērtīgi saprast, kā tava dzīve mainīsies uz labo pusi, pieņemot vienu vai otru piedāvājumu, un kas ir sliktākais, kas var notikt. Pēc tam salīdzini abus labākos un sliktākos iespējamos variantus, saprotot, kurā ir vairāk ieguvumu un kura zaudējumi ir mazāk sāpīgi.

Kā minēts iepriekš, bieži vien cilvēkiem jāpieņem lēmumi, kuru rezultātā jāpasaka "jā" vai "nē". Taču ne vienmēr viss ir tik viennozīmīgi, jo arī dzīvē viss tomēr nav tikai balts un melns. Meklē atbildi starp rindām, piemēram, iespējams, darbus var apvienot, sevi nepārslogojot, vai pamēģināt vienu variantu, atstājot iespēju pēc tam pieņemt arī otru piedāvājumu.

Plusi un mīnusi



Šis, iespējams, ir viens no populārākajiem variantiem, kas palīdz pieņemt lēmumus, neskatoties uz to, ka daudzus aizvien biedē sajūta - svarīgs dzīves lēmums tiek balstīts skribelējumos uz baltas papīra lapas. Tomēr šis veids var palīdzēt, jo uzrakstīt ir daudz vieglāk nekā izteikt vārdos.

Kad saraksti visus konkrētās situācijas vai piedāvājuma plusus un mīnusus, vērts arī tos sakārtot prioritārā secībā, pieliekot ciparu no 0 līdz 10. Ja, piemēram, izvēloties īpašumu, tev ir svarīgi, lai tas atrodas tuvu pilsētai, šim plusam raksti blakus lielāku novērtējumu, taču, ja tev nav vajadzīgs liels dārzs, bet īpašumam tas ir – pretī liec mazāku. Pēc tam saskaiti iegūstos rezultātus un paskaties no malas, kurš variants būtu tavai gaumei un vēlmēm atbilstošāks.

Koncentrējies uz lielo bildi



Grūtu lēmumu pieņemšanas laiks var būt ļoti sarežģīts, un – jo vairāk par tiem domā, jo svarīgāki un sarežģītāki tie šķiet. Šajos brīžos nedrīkst aizmirst par tā saukto "lielo bildi" jeb lietām, kas dzīvē patiesi sagādā prieku. Ja cilvēks pārāk ļoti koncentrējas vienam jautājumam, aizmirstot par citām aktualitātēm ārpus tā, viņš vairs nespēj saprast, kura lieta ir patiesi svarīga.

Vienalga, vai liec pie sienas lapiņas ar to, kas tev ir svarīgs, lai par tām neaizmirstu, vai pielieto kādu citu paņēmienu – uzmanība jāvērš tam, vai grūtais lēmums kaut kādā mērā palīdzēs tikt pie tā, kas ietilpst tavos sapņos.

Atceries, ka nav veselīgi sevi piespiest pieņemt lēmumus. Tam vajadzētu notikt dabiski, nevis tad, kad nosēdies pie galda, sasprindzinies un teju negribīgi izvēlies kādu no iespējamiem variantiem. Lai gan rezultāts būs sasniegts – lēmums būs pieņemts, tas noteikti nenozīmē, kas nosliecies par labu izdevīgākajam un labākajam scenārijam.