Padomi, skaidrojumi un pieredzes stāsti par izdegšanu un veģetatīvo distoniju

Mūsdienu straujā dzīves ritmā, kad daudziem nav laika, lai atvilktu elpu, atpūstos un nomierinātos, arvien vairāk cilvēku cieš no stresa izraisītām veselības problēmām. Divas kaites, kas mūsdienās kļūst arvien izplatītākas, ir izdegšanas sindroms un veģetatīvā distonija. Piedāvājam ieskatīties "Viņa" rakstu arhīvā, lai labāk izprastu šīs problēmas un uzzinātu, kā cilvēki ar tām ir iemācījušies sadzīvot.

Lai nenonāktu izdegšanas slazdā, ir būtiski sekot līdzi savai veselībai un sajūtām jau pirms tas notiek. Ieskaties psihoterapijas speciālistes Marijas Ābeltiņas ieteikumos un personīgajā pieredzē par profilakses līdzekļiem pret izdegšanu. Emocionālajai izdegšanai vairāk pakļauti tie profesionāļi, kas strādā ar cilvēkiem un kuru darbs prasa intensīvu komunikāciju, piemēram, ārsti, skolotāji, policisti, pārdevēji, sekretāres, psihologi. Bet arī citu nozaru pārstāvji un, piemēram, jaunās māmiņas var saskarties ar šo problēmu. Atceries, ka izdegšana tevi var skart arī netieši, piemēram, caur taviem tuvajiem, jo tā ir problēma, kuras risināšanā jāiesaistās arī līdzcilvēkiem.

Ne mazāk aktuāla problēma mūsdienās ir veģetatīvā distonija. No tās nav pasargāts neviens, arī tie, kas no malas, iespējams, izskatās veiksmīgi un ko daudzi apskauž. Piemēram, mūziķe Linda Leen neslēpj, ka arī viņa ir cietusi no šīs slimības. Ar dziedātājas pieredzi vari iepazīties šajā rakstā.

Ieskaties arī citos "Viņa" krājuma rakstos, lai uzzinātu vairāk par stresa nodarīto kaitējumu cilvēka labsajūtai un iespējām ar to cīnīties.