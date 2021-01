Pagriez bioloģisko pulksteni atpakaļ: paņēmieni, kas var palīdzēt aizkavēt novecošanos

Lai arī cik ļoti mēs to dažkārt vēlētos, nav iespējams laiku pagriezt atpakaļ, taču, runājot par savu veselību, ir iespējams mainīt laika ietekmi uz to. Fizisko un garīgo novecošanu patiešām ir iespējams palēnināt – pētījumi rāda, ka cilvēkiem ar vienādu hronoloģisko vecumu var būt atšķirīgs bioloģiskais vecums (cik ātri šūnas noveco – red.). Kas to ietekmē? Kā ģenētiski, tā arī citi faktori, no kuriem atsevišķi ir tavā kontrolē.

Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar veidiem, kā tu, rūpējoties par sevi, vari palēnināt novecošanās procesu. Savukārt šajā rakstā vari uzzināt, kas kaitē tavai smadzeņu darbībai, bet te iepazīsti ieteikumus, kas palīdzēt uzlabot atmiņu un prāta spējas.

Rūpējies par mutes veselību

Pētījumi liecina, ka slikta zobu veselība ir saistīta ar vecumu saistītām problēmām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, insultu un cukura diabētu, skaidrots portālā ''The Healthy''. Tas, iespējams, tāpēc, ka perorālo infekciju baktērijas var nokļūt asinīs un palielināt iekaisumu citās ķermeņa daļās. Turklāt neseni pētījumi rāda – smaganu slimības var būt saistītas ar lielāku demences un Alcheimera slimības risku. Tiesa, pētījumi, kas meklē saistību starp mutes veselību un veselīgu novecošanu, turpinās, taču nebūt nenāks par ļaunu īpaši rūpēties par saviem zobiem.