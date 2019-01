Pārvērtētais brīnumlīdzeklis: kad kokosriekstu eļļa patiešām palīdz un kad kaitē

Par pēdējo gadu brīnumlīdzekli gan skaistumkopšanā, gan veselības veicināšanā tiek uzskatīta kokosriekstu eļļa. To izmanto neskaitāmos variantos un atbalsta tādas slavenības kā Kortnija Kardašjana un Gvineta Paltrova. Tomēr, vai patiesi šī eļļa ir īstens brīnumlīdzeklis vai laba mārketinga rezultāts – to šajā rakstā skaidro "Viņa".

Nereti tiek norādīts, ka garšīgi smaržojošā kokosriekstu eļļa palīdz cīņā ar novecošanos, vairogdziedzera un sirds slimībām, kā arī artrītu un diabētu, norādīts "Web MD". Tomēr vēl vairāk biedējoša ir cilvēku nepareizā izpratne par eļļas it kā labajām īpašībām, kas nemaz nav pierādītas vai būtiski atšķiras no zinātnieku viedokļa. Piemēram, "British Nutrition Foundation" norāda, ka nav spēcīgu zinātnisku pierādījumu, ko veselībai labu rada kokosriekstu eļļas uzņemšana iekšķīgi, vēsta "The Guardian".

Savukārt tas, kas ir zināms – šī eļļa satur daudz vairāk piesātināto tauku, salīdzinot ar citām eļļām. Kokosriekstu eļļā tie sastāda 84 procentus no kopējā kaloriju daudzuma, olīveļļā piesātinātie tauki sastāda 14 procentus, bet sviestā – 63 procentus. Piesātinātos taukus parasti dēvē par potenciāli kaitīgiem taukiem, kas rada "sliktā holesterīna" koncentrāciju asinīs un palielina risku saslimt ar dažādām sirds un asinsvadu slimībām. Turklāt piesātināto tauku kokosriekstu eļļā ir krietni vairāk nekā nepiesātināto, kā arī joprojām nav pierādījumu par ietekmi sirds slimību gadījumos, kas tiek minētas kā kokosriekstu eļļas viens no "labumiem", norādīts "Harvard Health Publishing".

Tomēr nav arī tā, ka eļļu nevajadzētu lietot vispār – mazās devās tā organismam ļaunumu nenodarīs. Tāpat kokosriekstu eļļa tiek uzskatīti par lielisku skaistumkopšanas līdzekli, piemēram, lai atjaunotu sauso ādu, sasprēgājušās lūpas un pat matus. Savukārt dienas laikā ēdienreizēs vairāk par tējkaroti cilvēkam nevajadzētu uzņemt. Turpinājumā iepazīsties ar tipiskākajiem mītiem par kokosriekstu eļļas lietošanu, piemēram, cīņā ar liekajiem kilogramiem vēdera zonā.