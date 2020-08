Mazs, tikko sataustāms bumbulītis. Šķietami nekas nopietns un satraucošs. Beigās izrādās – krūts vēzis. Un tad jau viss kā pa miglu – dzīve apmet kūleni, nākas pieņemt sāpīgu lēmumu par krūts noņemšanu un uzsākt cīņu par savu veselību un dzīvību. Šī diemžēl ir sirdi plosoša realitāte daudzām sievietēm Latvijā. Šādās situācijās īpaša nozīme var būt krūts rekonstrukcijai, kas var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti.

Austrai (vārds mainīts) atklāja krūts vēzi. Viņa nolēma veikt krūts mastektomiju reizē ar krūts rekonstrukciju. Viņa atklāj – pēc operācijas bija vislaimīgākais cilvēks pasaulē. "Man bija tādas sajūtas. Cilvēki Stradiņos, kas to dara un kas ir riņķī... Viņi ir ļoti sirsnīgi, ļoti cilvēcīgi. Viņi atmosfēru rada tādu, ka ar sliktām domām tu tur nevari būt. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kā tu pats sevi noskaņo." Austra operāciju veica pēcpusdienā, un jau nākamās dienas rītā viņa devās uz mājām. Lai pieņemtu lēmumu par krūts rekonstrukcijas veikšanu Austrai nebija vajadzīgas ilgas pārdomas. "Man šaubas bija tikai kādu nedēļu. Es domāju – kā labāk un ko labāk. Bet, kad uzdod visus jautājumus dakterim, pats nonāc pie secinājuma, ka tas ir pareizais risinājums."

Pēc operācijas veikšanas sieviete jūtas daudz labāk. Viņa atklāj – ir krietni lielāka drošība. "Es esmu domājusi, kā tas būtu, ja es nebūtu to darījusi. Ja ir tāds gadījums kā man, kad tas process bija pa visu krūts struktūru, ja mēģini saglabāt krūti, kaut ko izgriez, kaut ko atstāj, pēc tam ārstēšana ir vēl ilgāka. Tad ir apstarošana, kas arī nav patīkama. Ir lielāks risks, ka kaut kas varēs palikt. Tagad jūtos drošāk. Jā, protams, to krūti fiziski neizjūti, sajūtas nav kā ar otru. Bet esi mierīgāks, ka esi to izdarījis. Ja ar to samierinies, to pieņem, redzi, ka estētiski arī ir skaisti... Tad nav nekādu šaubu par to, ka esi izdarījis nepareizi."

Austrai par krūšu rekonstrukciju nebija jāmaksā, jo implanta izmaksas sedza apdrošināšanas polise. Lai arī situācija pēdējos gados ir uzlabojusies, Latvijā joprojām ir sievietes, kas finanšu trūkuma dēļ nevar veikt krūšu rekonstrukciju. Audzēja atstātās sekas viņu ķermenī ir daudz redzamākas.