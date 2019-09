Perfekta presīte nepastāv. Iedvesmojošas sievietes 'Instagram' par realitāti un soctīkliem

Lai gan daudziem "Instagram" ir vieta, kurā sekot līdzi savu draugu, paziņu un simpātiju gaitām, tā kalpo arī kā motivācijas un iedvesmas gūšanas platforma. Cilvēki "seko" sabiedrībā atpazīstamiem ļaudīm un blogeriem, kuri regulāri ceļo, ietur maltītes šikos restorānos un ģērbjas modīgākajos tērpos. Taču atsevišķa grupa ir profili, kas saistīti ar fitnesu, kuros regulāri var redzēt cilvēkus ar slaidiem un trenētiem augumiem. Tomēr arī objektīvu aci iespējams apmānīt, un patiesībā bildēs redzamiem perfektie ķermeņi atšķiras no realitātes.

Kā raksta "Health", viena no dāmām, kas iestājās pret nereālu ķermeņa attēlojumu soctīklu bildēs, ir trenere Džena Viderstorma (Jen Widerstrom). Viņa pati regulāri savā profilā publicē attēlus, atrādot savu trenēto ķermeni un motivējot arī citus celties no rītiem un sportot. Neapšaubāmi, tas ir pozitīvi vērtējams solis, jo fiziskās aktivitātes un kustība cilvēkam ir nepieciešama, taču vienā no saviem ierakstiem viņa publicējusi citādu foto – bildē redzams viņas vēders, atrodoties sēdus pozā. Šī bilde ieguva daudz vairāk "patīk" nekā jebkura cita fotogrāfija, kurā redzama treneres "sešpaka".

Kā pēcāk atklājusi pati sieviete, viņas plānos nebija šādu bildi uzņemt. Tajā dienā viņai bijusi fotosesija – esot piemeklēts skaists tērps, ieveidota frizūra un uzlikts meikaps, taču paralēli Džena visu laiku gar sāniem rokās turējusi telefonu. Tad pavisam nejauši viņa to atvērusi un ieraudzījusi vēderu, kas sniedzas pāri treniņbiksēm. "Ak, tad tā es izskatos?! Es nevaru fotografēties. Izskatos briesmīgi. Es esmu resna! Es zināju, ka nevajag šodien ēst brokastis," viņa domājusi. Kad prātu pārņēmušas šādas domas, viņa uz mirkli apstājusies un sev teikusi: "Tu vienkārši esi apsēdusies!"

Neskatoties uz to, viņai bijis grūti saņemties bildi nopublicēt – kā nekā viņa naudu pelna ar to, ka ir paraugs, kāpēc nepieciešams sportot un kādu ķermeni vari iegūt, viņa to izdarījusi. Džena domājusi, vai tagad, ieliekot šādu bildi, viņa savu klientu acīs nezaudēs vērtību kā trenere, taču sapratusi, ka visiem sportot gribētājiem aicina būt atvērtiem un atklātiem, tāpēc tādai jābūt arī viņai pašai. "Es gribēju ar to dalīties, jo visiem ir brīži, kad izjūtam kaunu un esam pret sevi pārāk bargi bez pamatojuma. Es gribēju citiem parādīt, ka tas ir normāli. Tas parāda, ka visi esam cilvēki," tā trenere.

Viņa atklāj, ka šīs bildes publicēšana ir viena no iespējām, kā cīnīties pret perfekcionismu, kas valda soctīklos. Lai gan ir lieliski tas, ka "saulītē" tiek celtas stipras sievietes, šo apbrīnu ieteicams pārņemt iekšēji, katram citādi, teic Džena.